Gisteren vond de maandelijkse bijeenkomst van de Kenniskring met als onderwerp: ‘De toekomst van de Surinaamse luchtvaart-/toerismesector, kansen en de bedreigingen’, plaats. Aan deze bijeenkomst hebben Paul de Haan (SLM-directeur), Rabin Boeddha (directeur TCT), Cindy Uden (voorzitter ASRA) en Gyo Gummels (secretaris SHATA), deelgenomen. De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), heeft zwaar te lijden onder de covid-pandemie.

Volgens De Haan ligt de toerismesector helemaal stil. De Haan: ‘’Het is geen geheim, COVID-19 raakt ons allen hard.” Volgens de SLM-directeur, heeft het bedrijf zelfs voorgesteld, de covid-vaccins op eigen kosten uit Nederland halen. De Haan geeft aan, dat dit gezien mag worden als een bijdrage die het bedrijf in de strijd tegen COVID-19 levert. Het gaat om bijkans 500.000 vaccins die gehaald zullen worden.

Naast het voorstel om de vaccins te transporteren, heeft de SLM volgens De Haan, ook het voorstel aan de overheid gedaan, om het bedrijf maandelijks voor een bepaalde periode met een bedrag van 2 miljoen US-dollar te subsidiëren. Volgens De Haan, is het bedrijf dagelijks in contact met de overheid om na te gaan hoe de vraag bij de juiste partijen te kunnen neerleggen. ‘’Ik ben dagelijks in contact met de betrokken ministers. We moeten de subsidieaanvraag in een ander licht gaan zien, het is niet zo dat de subsidie aan de regering gevraagd wordt. Maar aan de staat wordt gevraagd om bij externe partijen overbrugging te vinden.”