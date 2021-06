Druk op zorgsector te groot

Op de Facebookpagina van de Surinaamse ambassade in België, is enkele dagen terug een oproep geplaatst, waarbij gevraagd wordt naar artsen en verpleegkundigen die de komende 3 à 4 weken in de ziekenhuizen in Suriname zouden kunnen werken. Volgens het bericht, is het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bezig gegadigden te werven. Geïnteresseerden wordt gevraagd zich aan te melden bij dr. Charles Lelkens die voor het Diaspora Medisch Team, een inventarisatie van het personeel maakt. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), bevestigd dit en zegt in gesprek met De West, dat het gaat om diplomatieke missies vanuit het ministerie en de ambassades. De minister deelt mee dat er aanstaande vrijdag, 25 artsen en medici uit Nederland naar Suriname komen. “Het gaat om vrijwilligers. We zorgen alleen voor de accommodatie”, benadrukt Ramdin.

Hoewel minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid niet op de hoogte is van deze specifieke oproep van Surinaamse ambassade in Brussel, zegt hij dat er naar mogelijkheden gezocht wordt om medische hulpverleners te importeren. “We zoeken zoveel als mogelijk steun. Elke verpleegkundige of arts is welkom. Ik ben niet altijd op de hoogte, omdat het ministerie van BIBIS en de ambassadeurs bezig zijn. Ik heb geen overzicht daarvan. Elke hulp die we kunnen krijgen, juichen we toe”, zegt de minister. Met de hulp kan volgens de minister, de druk op de zorg weggenomen worden. Ramadhin legt uit dat de zorgverleners verdeeld worden in groepen en dat sommigen kort, anderen langer blijven.

“Sommigen blijven tien dagen, anderen weken, afhankelijk van hun eigen leven. Als we praten over vrijwilligers, kunnen we geen eisen stellen. Belangrijk is dat we niet in één keer te veel mensen laten komen. Als de intensive care zes mensen nodig heeft, kunnen we niet twaalf mensen laten komen, want dan is het overbodig”, stelt Ramadhin. Op de vraag wanneer verwacht wordt dat de druk op de zorg zal afnemen, zegt de bewindsman dat het de bedoeling is dat zo snel mogelijk naar normalisatie wordt gegaan. Echter zal dat volgens Ramadhin afhangen van de hoeveelheid mensen die zich laat vaccineren en hoe de samenleving de covid-maatregelen zal naleven.

Afgelopen maandag was er een abnormale drukte op straat van mensen die inkopen deden. Ramadhin zei dat er geëvalueerd zal worden hoe de situatie vandaag zal verlopen. Met name geldwisselkantoren en slagerijen waren volgens hem weer druk. “Als de samenleving de maatregelen goed naleeft en zich snel laat vaccineren, verwachten we voor eind juli al een verlichting.” Volgens Ramadhin gaan het vaccineren en het naleven van de maatregelen hand in hand. Hij gaf als voorbeeld een stad in Brazilië, waar het aantal besmettingen en opnames is gedaald nadat de hele stad zich heeft laten vaccineren. Ramadhin zegt dat dit ook het geval kan zijn voor Suriname. De minister is zich ervan bewust dat een groot deel van de samenleving nog twijfelt, maar hij hoopt dat Surinamers in zullen zien dat zij in het belang van zichzelf en anderen, zich moeten laten vaccineren. De minister zegt dat om de bevolking beter van informatie te kunnen voorzien, er gisteren een speciale communicatie unit op het ministerie in het leven is geroepen. ‘’Deze unit zal met verschillende mediamiddelen de samenleving informeren’’, aldus de minister.

door Priscilla Kia