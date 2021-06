(Reuters) – De regering van Suriname heeft haar schuldeisers verzocht om een ​​nominale reductie van 70% op zijn schuld aan externe commerciële crediteuren en een vermindering van 30% op zijn schuld aan officiële crediteuren. De regering stelt voor aan de schuldeisers een instrument van $ 236 miljoen, dat in 2029 afloopt ter vervanging van uitstaande bedragen, rente en achterstallige betalingen van in totaal ongeveer $ 786 miljoen aan verhandelbare schulden.

De regering verzoekt ook om een ​​gemiddelde nominale reductie van 30% op ongeveer $ 708 miljoen die momenteel verschuldigd is aan bilaterale crediteuren en door exportkredietagentschappen gesteunde commerciële kredietverstrekkers. “Om een ​​pad van evenwichtige en groei te vinden, moet de houdbaarheid van de overheidsschuld worden hersteld. We zetten ons hiervoor in als onderdeel van het door het IMF ondersteunde programma”, zegt Armand Achaibersing, de minister van Financiën en Planning.

Commerciële bondhouders waren in april met Suriname overeengekomen betalingen voor $ 675 miljoen aan obligaties uit te stellen, maar vorige maand heeft Suriname hen onvoldoende deelname aan een financieringsovereenkomst van $ 690 miljoen met het Internationaal Monetair Fonds meegedeeld en dreigde de uitgestelde betalingen te herstellen. De 2026-obligatie van Suriname werd genoteerd tegen 70 cent op de dollar, een daling van 1 cent op de dag en met een opbrengst van meer dan 18%, terwijl de 2023 0,25 cent daalde om te worden verhandeld tegen 71,25 cent.