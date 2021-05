De minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), Albert Ramdin, weerspreekt met klem de berichten dat de regering een lening van 20 miljard US-dollar, zou hebben afgesloten bij een internationale bank. Volgens berichten op sociale media, zou de regering op het punt staan ook een dergelijke deal met buitenlandse financiers te sluiten. “Dit soort berichten zijn zeer onverantwoordelijk van de mensen die het naar buiten brengen, vooral omdat men niet heeft geverifieerd wat er aan de hand is”, aldus Ramdin.

De minister zegt te betreuren, dat de samenleving met verkeerde informatie wordt gevoed.

Volgens de bewindsman wordt er door zulke berichtgeving, ‘’een zekere stemming van onwaarheden in samenleving gecreëerd’’. Ramdin zegt hier grote moeite mee te hebben en benadrukt, dat de regering geen miljarden heeft geleend, noch heeft onderhandeld.

De regering krijgt volgens hem, bijna elke week voorstellen en aanbiedingen van organisaties en personen die zeggen dat ze miljarden willen investeren in Suriname. “Als Suriname al deze aanbiedingen had geaccepteerd, dan hadden we waarschijnlijk 300 miljard US-dollar aan steun kunnen mobiliseren. Maar zo werkt dat niet, want sommigen van de aanbieders komen ‘shoppen’, aldus de minister. Hij verduidelijkt dat hij samen met minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning, belast is met het aantrekken van buitenlands investeringskapitaal, waarbij zorgvuldig nagegaan wordt waar het kapitaal van de aanbieders vandaan komt.

‘’We voeren soms gesprekken met sommigen van de aanbieders die serieus klinken, maar wij hebben een aantal standaardvragen die wij ze stellen. Een daarvan is: Wie zijn uw geldschieters en wat is de herkomst van het geld? We doen dit omdat we geen illegaal geld in Suriname willen hebben, want dit zal onze reputatie wereldwijd heel nadelig doen uitkomen.” Op verschillende momenten voert de regering gesprekken met aanbieders. ‘’Echter zijn de meesten niet serieus. Soms zijn ze ook niet duidelijk in wat ze willen. Men wil veel geld maken in een hele korte tijd”, aldus de minister.

De documenten die de ronde doen en de indruk wekken dat de minister van BIBIS en de minister van Financiën hebben getekend voor akkoord, zijn volgens Ramdin vals en berusten niet op waarheid. ‘’Suriname is helemaal niet bij het voorbereiden van documenten betrokken geweest. Ik wil nadrukkelijk aan de samenleving doorgeven, dat er niet is geleend noch onderhandeld”, aldus Ramdin.