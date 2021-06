Waarschijnlijk gaan de eerste zorgmedewerkers uit Nederland komende vrijdag naar Suriname, om daar te helpen met het bestrijden van de hevige coronagolf waarmee het land momenteel kampt. Dat laat internist en intensivist van het Radboudumc in Nijmegen Jeroen Schouten, die het hulpprogramma onder meer in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid coördineert, zondag weten naar aanleiding van berichtgeving door de NOS. Schouten hoopt dat komende vrijdag zo’n vijftien medewerkers naar Suriname kunnen; deze artsen en verpleegkundigen worden door heel Nederland gerekruteerd.

Eenmaal aangekomen, zullen de zorgmedewerkers samen met Surinaamse collega’s inventariseren hoeveel extra Nederlandse hulp nog nodig is, zegt Schouten. „Ik verwacht nu dat we in totaal zo’n twintig tot veertig verpleegkundigen en twintig basisartsen die richting op zullen sturen”, zegt hij. Het betreft zorgpersoneel voor zowel de reguliere Covid-19-afdeling als de intensive care. Hoe lang zij zullen blijven, is niet bekend. „Dat hangt erg af van de omstandigheden”, zegt Schouten. „Het kan zo zijn dat het virus nog even doorwoekert en de bestrijding een aantal maanden duurt. Maar de vaccinatie kan ook ineens op gang komen en dat zal bepalen hoe lang de zorgmedewerkers in Suriname zullen zijn.”

Naast personeel zal het ministerie van Volksgezondheid ook beschermende middelen en technische apparatuur, zoals gezichtsmaskers, handschoenen en beademingsapparaten, richting Suriname sturen. Hoeveel daarvan precies nodig is, zal het eerste medische team inschatten, zegt Schouten. Eerder werd al bekend dat Nederland zo’n 500.000 tot 750.000 vaccins naar het Zuid-Amerikaanse land stuurt.

