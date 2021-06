De Franse olie- en gasmaatschappij Total, maakt bij haar activiteiten voor de kust van Suriname, gebruik van brandstof die wordt geleverd door Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. Total, operator bij Block 58, heeft samen met partner Apache, vier ontdekkingen gedaan in het 1,4 miljoen ha grote blok. “Sinds deze maand gebruikt Total onze Ultra Low Sulphur Diesel (ULSD) voor zijn offshore-activiteiten in Suriname”, aldus Staatsolie. “Op 7 en 8 mei hebben we 3.600 vaten ULSD afgeleverd aan de Bourbon Topaz. Staatsolie en Total hebben een langlopend leveringscontract getekend voor maandelijkse ULSD-leveringen. Dit is een geweldige kans om het gebruik van onze brandstof offshore te vergroten. ”

Bourbon Topaz levert diensten aan de activiteiten van Total voor de kust van Suriname. Total heeft onlangs aangekondigd, dat het een optie heeft uitgeoefend om het boren van een extra taxatieput in blok 58 toe te voegen aan de werkomvang van de semi-afzinkbare boorinstallatie Mærsk Developer. De contractverlenging heeft een geschatte duur van 100 dagen en de werkzaamheden zullen naar verwachting eind mei beginnen, in directe voortzetting van de eerder overeengekomen werkomvang van het platform.

Blok 58 biedt een aanzienlijk potentieel dat verder gaat dan de ontdekkingen die tot nu toe zijn gedaan. Total heeft ten minste zeven verschillende speltypen en meer dan 50 potentiële klanten geïdentificeerd binnen de thermische vaargeul.

(Bron: Oilnow.gy)