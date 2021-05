‘’In het westen van het land, te weten Coronie, Nickerie en het bestuursressort Kabalebo aan de Boven-Corantijn, is de opvang voor covid-positieve patiënten alarmerend’’, zegt de directeur van het Mungra Medisch Centrum (MMC), Shaista Abdul, woensdagmiddag op een persconferentie gehouden door het COVID-19 Team Nickerie (CTN). De persconferentie is gehouden nadat de Journalisten Kring Nickerie (JKN) middels een schrijven het verzoek hiertoe had gedaan bij de voorzitter van het team, districtscommissaris (dc) Senrita Gobardhan, omdat de situatie in het district vanwege de toename van het aantal besmettingen, uit de hand dreigt te lopen.

Op woensdag bereikte het district zijn hoogste aantal positieve gevallen sinds de covid-uitbraak in Nickerie, namelijk 20. CTN-coördinator Radha Ramjatan, tevens coördinator van RGD West, schetste de situatie vanaf de derde golf die in april begon nadat het district in maart 2021, na de tweede golf, covidvrij was. Ramjatan geeft aan dat tot afgelopen zaterdag, er in het westen van het land 97 actieve gevallen waren geregistreerd. Tien van de besmette personen waren van Coronie, 43 van Apoera en 44 van Nickerie. Maandag zijn er 20 personen positief getest, dinsdag 1 en woensdag ook 20 waarvan 16 van Apoera en 4 in Nickerie. Ze merkt op dat zowel het MMC als het Staatslogeergebouw, kampt met een tekort aan bedden. Van de 20 personen die positief getest waren woensdag, was er maar plek voor 3 in het MMC en 2 in het Staatslogeergebouw. Er is toen gebruik gemaakt van een noodprotocol, wat betekent dat op basis van medische criteria, wordt bekeken welke patiënt in aanmerking komt voor noodzakelijke behandeling. Het bleek dat 1 positief geteste persoon, dringend medische hulp nodig had. Deze persoon is opgenomen in het MMC. Na overleg met het MMC is besloten de 4 nog vrije bedden, vrij te houden voor mensen die in thuisisolatie gaan. Indien sommigen dringend medische hulp behoeven, kunnen zij opgenomen worden.

MMC-directeur Shaista Abdul, benadrukt eveneens dat de situatie zeer ernstig is. Van de 20 positieve gevallen die opgenomen zijn in de ziekeninstelling, liggen er 2 op de IC-afdeling. Het MMC heeft slechts 2 IC-plekken voor covid-patiënten. “We kijken nu naar opschalen en indien het zover komt, kunnen we 7 IC-bedden aanbieden”, zegt Abdul. Ze geeft aan dat bij de derde golf, het opmerkelijk is dat de meeste patiënten ademhalingsproblemen hebben en zuurstof nodig hebben. De druk op de zorg is volgens Abdul erg zwaar binnen het MMC. “We kunnen bijna zeggen dat we de piek hebben bereikt, vandaar dat er andere mogelijkheden zijn bekeken om op te schalen’’, zegt Abdul.

Inmiddels is het partijcentrum van de VHP Nickerie klaargemaakt als isolatieplek. Volgens de medisch directeur van het MMC, Djotish Jaggernath, kunnen vanaf vrijdag ongeveer 90 positief geteste personen in isolatie op die locatie. Tot woensdag lagen er in het MMC 19 covid-positieven waarvan 2 op de ICU, Apoera had met 16 actieve gevallen, in totaal 31. In Apoera is de situatie dusdanig, dat de dc van Kabalebo, Josta Lewis, de noodtoestand heeft uitgeroepen tot 9 juni. Het bestuursressort gaat in total lockdown.