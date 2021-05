In het kader van de bestrijding van het COVID-19-virus en zijn zeer besmettelijke en levensbedreigende varianten die nu ook in Suriname zijn opgedoken, predikt de regering het zo snel mogelijk vaccineren van de samenleving. We schreven al eerder dat je het vaccineren wel kan aanmoedigen, maar je moet dan wel voldoende doses in huis hebben om aan een eventuele grote en toenemende vraag te kunnen voldoen. Wat Keerpunt is opgevallen, is dat er wordt meegedeeld, dat op een bepaalde datum er een aanvang wordt gemaakt met een geselecteerde groep en deze week betrof de groep de leraren, verenigd in minstens twee bonden. Ook viel het ons op dat bepaalde grote bedrijven in één keer hun gehele personeel konden laten vaccineren en daarbij werd er dan niet langer gekeken naar leeftijdsgroepen. En dan te bedenken dat er Surinamers en andere ingezetenen zijn, die nog niet tot bepaalde door de regering aangeduide leeftijdsgroepen of kwetsbare groepen behoren, maar wel het vaccin willen hebben, weggestuurd worden, omdat ze zogenaamd nog niet in aanmerking komen. Ook is het inmiddels bekend dat er op bepaalde vaccineerstations om het maar zo te noemen, overduidelijk met names and faces wordt gewerkt en ook het hier zo geheten geregel geldt. Door dit gedrag en de verdeling van de overheid, kan door ons worden opgemaakt, dat er zeker nog niet voldoende vaccins in huis zijn om eenieder te kunnen vaccineren wanneer die behoefte bestaat. Velen, ongeacht de leeftijd, wensen zo snel mogelijk gevaccineerd te worden, maar kunnen nergens terecht. De overheid heeft dan ook de taak zo snel mogelijk meer duidelijkheid te verschaffen over de hoeveelheid vaccins die nog in huis zijn en wanneer ze over meer immunisatiemiddelen zal beschikken. Tot op heden hebben we geen officieel bericht of het Koninkrijk der Nederlanden ons nu wel of geen vaccins zal schenken. De Volkskrant meldde de afgelopen week, dat Nederland ons 700.000 vaccins zou schenken, maar wij weten niet waar deze krant dit nieuws vandaan heeft, want tot op heden heeft onze regering dit bericht niet tegenover ons kunnen bevestigen. En zolang dat niet gebeurt, blijft het in ieder geval voor ons koffiedik kijken en is van een massale vaccinatiemogelijkheid voor eenieder geen sprake. Dan zijn er nog altijd lieden die rommel verkondigen dat een COVID-19-vaccin de dood kan betekenen, omdat er wereldwijd enkele sterfgevallen zijn geweest door trombose. Het AstraZeneca-vaccin is een goed en betrouwbaar vaccin dat een sublieme bescherming biedt tegen COVID-19 en volgens de jongste berichten, ook opgewassen is tegen de Braziliaanse variant P1. Nederland stapt af van AstraZeneca, niet omdat het vaccin niet goed is, maar omdat de Britse leverancier zich niet aan de leveringsvoorwaarden en het daaraan inherente contract gehouden heeft. Hierdoor zouden de inentingen van de tweede prik in gevaar kunnen komen. Daarom zit Nederland met een enorme voorraad AstraZeneca-vaccins, maar die is niet voldoende voor het vaccineren van het beoogde aantal Nederlanders en andere ingezetenen. Uit die enorme voorraad zou Nederland ons land wat kunnen schenken. Maar het ligt nu eenmaal aan een beslissing van het demissionaire kabinet Rutte of het tot schenking en verdere COVID-19-hulp zal willen overgaan in de voormalige kolonie Suriname. Een dergelijk gebaar kan de relatie tussen beide landen slechts een grote boost geven. Suriname zit midden in de derde COVID-19-golf en het aantal besmettingen en doden neemt zeer verontrustend toe. Het moment is daarom naar de bescheiden mening van Keerpunt, daar dat de helpende hand vanuit Den Haag heel nadrukkelijk wordt uitgestoken. Deed men toch ook enkele weken toen het volkomen fout dreigde te gaan op Curaçao. De covid-besmettingen op Curaçao zijn inmiddels enorm afgenomen en het is zelfs zo, dat Nederlanders weer naar het eiland kunnen afreizen voor vakantie of langer verblijf. Wij van Keerpunt zijn van mening, dat het kabinet Rutte nu aan zet is en hopen dat het positief reageert op de noodkreet vanuit Paramaribo. Tot slot wil Keerpunt de personen oproepen die voortdurend anderen wijsmaken dat het COVID-19- vaccin niet deugt en men het daarom moet weigeren, daarmede op te houden. Er vallen nu dagelijks doden en dat moet een aanduiding zijn, dat het bagatelliseren van deze ziekte zeer onverantwoordelijk en gevaarlijk is en dat slechts massaal vaccineren ons uit deze ellende zal kunnen helpen.