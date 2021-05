Suriname als vertrekpunt

Afgelopen dinsdag werd door de Braziliaanse civiele politie gemeld, dat twee schepen vanuit Suriname, 96 duizend sloffen sigaretten gesmokkeld hebben naar het dorp Terra Caída, in de staat Sergipe waarvan Indiaroba een gemeente is, na een transito gemaakt moeten hebben in de staat Para. Vanuit Brazilië zou de smokkelwaar gedistribueerd worden in de staat Sergipe, Bahia en Alagoas. Volgens het ingestelde onderzoek, bedraagt de waarde van de in beslag genomen schepen en lading ongeveer Real 10 miljoen met een tegenwaarde van USD 190.000

Uit berichten is gebleken, dat de twee schepen ongeveer één keer per maand naar Brazilië varen. Dernival Eloi, de vertegenwoordiger en directeur van het Centrum voor Speciale Politie Operaties (COPE), zei dat er ook geconstateerd is, dat een deel van de goederen voor nadering van de politie, al verwijderd was. Op het moment van aankomst van de politie, waren twee vrachtwagens al uitgeladen, en stonden zij op het punt het terrein te verlaten.

Eloi vertelde, dat veel verdachten wisten te vluchten, doordat de kans daartoe bestond. Vervolgens zei hij, dat er op de schepen documenten achtergelaten werden, waardoor meer gegevens verzameld konden worden. Volgens Eloi, is deze kwestie een ernstig misdrijf, dat ernstige schade aan de economie toebrengt. “Deze schepen komen niet binnen, zonder enige vorm van belasting te betalen, brengen hierdoor ook schade toe aan de gezondheid van gebruikers”, benadrukte Eloi. De smokkel sigaretten kunnen volgens Eloi, een hoog gehalte aan kankerverwekkende stoffen bevatten.

De federale belastingdienst, politie en justitie zijn reeds op de hoogte gebracht van de zaak, waarbij de schepen onder toezicht zijn geplaatst van de Braziliaanse marine. Eén bemanningslid van de boten werd gearresteerd.