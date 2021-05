De secretaris van de Surinaamse Politie Bond (SPB), Mielando Atompai,zou gisteren tijdens een protestactie hebben gezegd, dat er mogelijk dit weekend geen controle zal worden uitgevoerd op lockdown overtreders. De SPB had gisteren zijn leden opgeroepen tot een protestactie, waaraan massaal gehoor werd gegeven. Volgens Atompai, moeten de zaken van de leden eerst in orde gemaakt worden, alvorens er over kan worden gegaan tot normalisatie. Atompai gaf te kennen, dat de maat voor de leden vol is en dat de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksie, zeker geen loopje moet nemen met de belangen van het korps. “Wij willen niet op de stoel van de beleidsmakers zitten en voeren zeker ook geen politiek.

Maar elke politiek besluit heeft invloed op ons!”, riep Atompai de leden toe.

Atompai stelde dat sommige leden al drie jaar een bepaalde rang hebben, maar dat hun beschikking nog steeds niet in orde is. “Weer anderen kunnen niet worden bevorderd in een naast hogere rang. Zodra deze man met vier strepen, niet zijn drie knopen draagt, zullen wij de acties niet opheffen”, zei Atompai, wijzend op een van de leden.

De SPB is ook niet tevreden over de zorgverzekering van het Staatsziekenfonds (SZF). Atompai zegt dat zij geen zaken meer met het SZF willen doen. De voorzitter van de SPB, Raoul Hellings, beaamde dit. “De enige manier hoe wij SZF nog zullen accepteren, is wanneer ze ons een reis naar de hemel en terug kunnen garanderen. Dus bij wijze van spreken, is het SZF reeds uitgesloten voor overleg, we willen het niet meer”, aldus Hellings.

Sergio Gentle, penningmeester van de SPB, zei dat de agenten ruim zeven jaar geen toelage hebben gekregen voor het aanschaffen van een uniform. “Als mensen hier een uniform hebben, hebben zij het zelf aangeschaft. Zelfs een hoofddeksel hebben bepaalde agenten niet.” Volgens Gentle werken agenten onder erbarmelijke omstandigheden, echter zullen zij dat niet langer pikken.