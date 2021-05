Een buitenlands vliegtuig dat vermoedelijk als bestemming Suriname had, is donderdagmiddag neergestort in Orealla, in Regio Zes (East Berbice-Corentyne). De piloot en een andere man waren de enige inzittenden. De Guyanese politie doorzocht het vliegtuig en onderschepte een grote hoeveelheid drugs, vermoedelijk cocaïne (coke) die verpakt was in 453 pakketten. Het gaat in totaal om 453 kilo. Andere voorwerpen die aan boord werden gevonden, waren onder meer twee Global Positioning Systems, een radioset, drie mobiele smartphones, twee identificatiekaarten en de registratiedocumenten van het vliegtuig.

Het Bonanza Beechcraft-vliegtuig heeft Braziliaanse registratiemarkeringen, maar de autoriteiten moeten de authenticiteit nog bevestigen. Het hoofd van de Customs Anti Narcotics Unit, James Singh, denkt dat de mannen mogelijk op weg waren naar Suriname. ‘’Op basis van de locatie en eerdere trends, zou ik Suriname zeggen”, zei Singh. Hij wilde geen verdere details verstrekken, omdat het onderzoek nog loopt. ‘’De politie zal het overnemen en het onderzoek voortzetten”, aldus Singh.

Volgens de Guyana Chronicle, maakte het vliegtuig een noodlanding in East Berbice, in Loam Pit, nadat de brandstof op was geraakt. Volgens de politie, ontdekten agenten donderdag rond 16.00 uur een groen-wit vliegtuig met registratienummer PT-SRR. De piloot van het vliegtuig en een andere man zijn aangehouden, naar verluidt waren ze de enige inzittenden van het vliegtuig. Beide verdachten zouden de Braziliaanse nationaliteit hebben.

Volgens een betrouwbare bron die in Orealla woont, landde het vliegtuig rond 14.00 uur op de weg die wordt aangelegd om Orealla en Kwakwani te verbinden. Toen de bewoners zagen wat er was gebeurd, gingen ze naar het vliegtuig en adviseerden de inzittenden daar te blijven tot ze hulp konden krijgen. Echter, de mannen verlieten het vliegtuig om het dorp in te gaan op zoek naar een accommodatie. De bewoners hielden zij voor, dat ze toeristen zijn en Guyana willen zien.

Een bewoner zei dat hij dat niet geloofde nadat hij in het vliegtuig had gekeken. ‘’Ik keek in het vliegtuig en achter de stoelen zaten verschillende kleine pakjes en een paar witte zakjes. Het was best veel‘’, zei hij. Een team van de Customs Anti Narcotics Unit (CANU) en andere takken van de Joint Services, gingen ter plaatse en startten een onderzoek.