Nadat de politie heeft aangegeven, dat zij met acties zullen komen om zaken gedaan te krijgen, overwegen ook leerkrachten actie te voeren. De aanleiding is dat zij nog steeds de beloofde koopkrachtversterking van 25 procent niet hebben gehad. Ook zijn zij de zorgverzekering van het Staatsziekenfonds (SZF) zat, omdat zij zelf moeten betalen voor medicamenten die niet zijn opgenomen in de geneesmiddelenklapper van het SZF. “We betalen elke maand keihard, maar wanneer wij medicamenten nodig hebben, zijn die er niet of moeten wij daar apart voor betalen”, zei een leerkracht gisteren in gesprek met een lokaal medium.

Volgens de voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS), Reshma Mangre, wordt er gewerkt aan een loonronde. Het is volgens haar een kwestie van tijd, dus ze doet een beroep op de leerkrachten nog even geduld te betrachten. “We zijn ons ervan bewust dat het leven harder is geworden, maar zaken gaan niet zo makkelijk als men denkt. De BvL/ALS hebben voorstellen gedaan, maar die liggen momenteel op tafel bij de regering. Het is een kwestie van tijd voordat er een oplossing komt”, zei de voorzitter.

Mangre zegt dat er ook gesprekken gevoerd zullen worden met het SZF. “Maar alles kan niet in één keer gedaan worden, het moet step by step. Zodra wij klaar zijn met de nieuwe loonrondes, zullen wij de kwestie van het SZF bekijken. Ook daar hebben wij al enkele voorstellen klaarliggen, maar eerst het één, daarna het ander”, aldus Mangre. Ze doet vanwege COVID-19, een beroep op de leerkrachten momenteel af te zien van stakingen. Verder roept zij alle leerkrachten op zich te laten vaccineren voor een spoedig herstart van het onderwijs.