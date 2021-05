De minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin, deelde gisteren tijdens de wekelijkse vergadering van de Raad van Ministers mee, dat er momenteel een tekort aan medicamenten is vanwege een opgelopen achterstand van bijkans 5 miljoen US-dollar aan betalingen aan het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS). Er kunnen vanwege deze betalingsachterstand, geen nieuwe bestellingen geplaatst worden.

‘’Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de samenleving is er een tekort aan medicamenten. We moeten snel onze achterstand inlopen, want hierdoor heeft het BGVS al een jaar lang geen medicamenten kunnen bestellen”, zei Ramadhin. Er wordt nu bekeken welke mogelijkheden er zijn om op zeer korte termijn, medicamenten binnen te halen.

Een deel van de medicamenten is volgens de minister, reeds aangeschaft. Behalve een tekort aan medicamenten, is er ook een tekort aan artsen.

De minister zei dat de regering overleg gevoerd heeft met kinderartsen over de zorgwekkende situatie. Het probleem is volgens Ramadhin, deels te wijten aan het feit dat er nooit duurzaam geïnvesteerd is in specialistische verpleegkundige zorg. ‘’Gelukkig hebben wij vorige week een fonds opgezet voor specialistische verpleegkundige opleidingen. Verpleegkundigen kunnen door middel van dit fonds, met een zachte lening gaan voor een bachelor- of post-bacheloropleiding.