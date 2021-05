“Artikel 13 lid 4 van de Statuten van EBS laat toe, dat een lid van de Raad van Commissarissen, tijdelijk met directievoering belast wordt. Uit de benoeming blijkt het tijdelijk karakter niet. Eveneens komt als president-commissaris al een beloning toe aan Leo Brunswijk, volgens artikel 18, lid 7 van de statuten van de Energie Bedrijven Suriname (EBS)”, aldus advocaat Antoon Karg, naar aanleiding van het feit, dat Leo Brunswijk president-commissaris bij de EBS en broer van vicepresident Ronnie Brunswijk, sinds 19 april jl. ook benoemd is tot directielid van de EBS.

Naar verluidt, heeft de benoeming plaatsgevonden door de Raad van Commissarissen. Uit het raadsbesluit blijkt dat Leo Brunswijk per 1 februari 2021, is benoemd als team member bij de directie en een maandelijkse vergoeding krijgt van SRD 22.500, exclusief belastingen. De benoeming werkt terug tot 1 februari. Er is geen ruchtbaarheid gegeven over deze benoeming. Jurist Jennifer van Dijk-Silos zegt desgevraagd tegenover De West, dat dit gewoon de puurste vorm is van onbehoorlijk bestuur, omdat de statuten ernstig overtreden zijn. “Hoewel artikel 13 lid 4 wel aangeeft, dat een commissaris tijdelijk in de directie mag zitten, was het niet nodig, want de EBS had al twee directeuren die een prima job deden. In artikel 13, lid 4 staat: ‘In geval van belet of ontstentenis van alle directeuren, is de Raad van Commissarissen (RvC) tijdelijk met de directievoering belast, die als dan bevoegd is om zonder verantwoordelijkheid al dan niet uit zijn midden, één of meer personen tijdelijk de vervulling van de directievoering op te dragen’’’, zegt Van Dijk-Silos. Zij zegt dat duidelijk uit dit artikel blijkt, dat bij belet of ontstentenis van alle directeuren, de RvC bevoegd is om tijdelijk de vervulling van de directievoering over te dragen. “Dat is niet het geval bij de EBS op dit moment. Sinds de vorige regering is de waarnemend directeur Marcel Eindhoven, en hij was voorheen al de technisch directeur bij de EBS”, zegt Van Dijk-Silos. Het aanstellen van Leo Brunswijk was volgens haar onnodig en overbodig, want er was wel een directeur. ‘’Artikel 13, lid 4 is alleen van toepassing, wanneer de EBS stuurloos is en dat is in ieder geval niet aan de orde hier’’, aldus Van Dijk-Silos.

Karg zegt dat een belangrijk onderdeel van het Herstelplan, de rationalisatie van het subsidiebeleid en de bedrijfsvoering bij EBS is. “Er valt niet in te zien, hoe de dubbele bezoldiging van een persoon, zich verhoudt tot rationalisatie. Dit staat hier haaks op en is hier in strijd mee. Het houdt in, dat iedere geloofwaardigheid in het Crisis- en Herstelplan, komt te vervallen en er geen reden is voor de EBS-gebruikers, om tariefverhogingen te aanvaarden, zonder dat er geen serieuze aanvang gemaakt wordt met werkelijke rationalisatie”, aldus Karg. Ook verwijst hij naar de strekking van artikel 13, lid 3 Anti-corruptiewet, nu aan de familierelatie van een publieke functionaris, rechten verleend worden, althans een overeenkomst is aangegaan.