De regering maakte gisteren bekend, dat de dispensatiebrieven van het Kabinet van de President, geldig zijn tot en met 31 mei 2021. Het verlengen van de dispensatie is alleen mogelijk indien de betrokkene over een volledig vaccinatiebewijs beschikt. Zonder vaccinatiebewijs is het volgens de regering, niet mogelijk in aanmerking te ko-men voor verlenging. Verschillende burgers uitte via sociale media, hun misnoegen over dit besluit van de regering. Een ondernemer stelde via sociale media, dat het niet door de beugel kan dat de regering een druk legt op de verstrekking van dispensatiebewijzen. Volgens hem heeft de zelfde regering aan het begin van het vaccinatieprogramma, ondernemers en directeuren erop gewezen, dat zij hun werknemers niet moeten verplichten de vaccinatie te nemen. Volgens hem doet de regering nu precies hetzelfde. Een andere ondernemer zei aan de krant, het er ook niet mee eens te zijn: ‘’We worden al beperkt in het verdienen van onze gelden.

Je zoekt een mogelijkheid om toch nog te overleven. Nu moet je je noodgedwongen laten vaccineren. Als de mensen niet willen, kan ik ze niet aan hun kraag pakken en meeslepen.”

President Chandrikapersad Santokhi zei in een radioprogramma, dat het hebben van een vaccinatiebewijs zal behoren tot het nieuwe normaal. Volgens hem zal het misschien zelfs zo zijn, dat men een vaccinatiebewijs nodig zal hebben voor het betreden van een winkel, zich in te schrijven bij een sportvereniging en om te reizen. De president deed in het programma een beroep op de gemeenschap zich massaal te laten vaccineren. ‘’Dan kunnen we gaan naar het nieuwe normaal’’, aldus de president.