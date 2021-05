Buschauffeurs die aangesloten zijn bij de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO), zeggen dat nu de lockdown tijd is gesteld op 18.00 uur, zij nauwelijks iets verdienen. Zij geven aan, zich ernstig gedupeerd te voelen en stellen, dat voor hen een avondklok van 18.00 uur niet haalbaar is, omdat zij dan niet voldoende inkomsten kunnen genereren. De overheid moet volgens hen, nog twee tot drie maanden aan achterstallige subsidies betalen. Omdat de subsidie niet op tijd betaald wordt, moeten ze de kosten zelf dekken. De groep dreigt een gepaste actie te voeren, echter wenst ze dit keer de totale gemeenschap erbij te betrekken. “Alles wordt duurder in de winkel, maar je wordt beperkt in tijd om wat te verdienen. Hoe moeten wij dan de hoge kosten voor onderhoud betalen?”, zegt een buschauffeur in gesprek met een lokaal medium. De buschauffeurs zeggen dat zij eenmalig een covid-uitkering van SRD 1500 hebben ontvangen. Maar gezien de prijzen van goederen en diensten, was dit volgens hen, heel snel op. De groep doet een beroep op de regering de achterstallige betaling deze week nog in te lopen en aan het eind van deze maand, twee maanden covid-toelage uit te keren. “Men denkt misschien dat wij overdrijven, maar men heeft geen idee waaronder wij gebukt gaan. Als men kijkt naar de aanloop onder de markt, kan men ongeveer een beeld schetsen van de achteruitgang van de bussector”, zegt een chauffeur.

Volgens de buschauffeurs waren zij gisteren van plan een prikactie te voeren, echter worden ze ook onder druk gezet door de eigenaren van de bussen. Die willen volgens de chauffeur gewoon dagelijks hun geld en hebben lak aan het feit dat het niet gaat zoals voorheen. “We zijn bezig met het plannen van een gepaste actie en indien de regering verzuimt om ons tegemoet te komen, zullen ze van ons horen”, aldus de buschauffeurs.