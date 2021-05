Het vaccinatieproces in ons land loopt als gevolg van verschillende factoren, vertraging op. Volgens de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, speelt naast de voorraad van het AstraZeneca-vaccin ook de beschikbaarheid wereldwijd een rol. “Wij werken momenteel alleen met WHO approved vaccins, daarnaast is het aantal covid-besmettingen per dag een behoorlijk zorgpunt voor het ministerie. Ook komt erbij kijken dat veel Surinamers niet bereid zijn zich te laten vaccineren, omdat zij zich focussen op alle negatieve berichtgeving”, aldus Ramadhin.

Dagelijks worden de verschillende priklocaties voorzien van doses vaccins die gezet worden bij mensen die geregistreerd staan op een lijst afkomstig van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG). Maar veel mensen die geregistreerd staan, laten het afweten. De locatie blijft dan met een voorraad zitten. De redactie van De West, sprak enkele medisch specialisten die betrokken zijn bij de vaccinatiecampagne. Zij gaven aan dat de overheid zich blijft focussen op mensen boven de 40 en 60 met comorbiditeiten, maar niet eenieder uit die groep wil zich laten vaccineren, terwijl er heel veel jonge mensen zijn die zich wel willen laten vaccineren.

De specialisten zijn van mening, dat de eerstvolgende groep die op de prioriteitenlijst voor vaccinatie moet komen, mensen moeten zijn die vanwege hun werk dagelijks in contact komen met veel personen, zoals taxi- en buschauffeurs, horecamedewerkers, ambtenaren en personen in overige contactberoepen zoals kappers, sportinstructeurs en schoonheidsspecialisten.

Wereldwijd zijn er meer dan 3 miljoen sterfgevallen als gevolg van COVID-19. Alleen al in de afgelopen periode registreerden de Amerika’s meer dan 1,5 miljoen nieuwe covid-gevallen en bijna 40.000 doden. “Dit moet al een genoeg reden zijn, dat we meer moeten doen om elkaar te beschermen, omdat dit virus een bedreiging blijft vormen in elke hoek en in elke gemeenschap in ons land.

Daarbij zullen de covid-vaccins al kunnen helpen om de kans op ziekenhuisopnames te verminderen.

Hoewel je na het vaccin niet onmiddellijk beschermd bent, omdat ons lichaam tijd nodig heeft om immuniteit tegen het virus op te bouwen nadat we zijn gevaccineerd, zijn de voordelen van een covid-vaccin groter dan de nadelen’’, zegt een specialist betrokken bij de vaccinatiecampagne.

Hij geeft aan dat iemand die covid-positief is, 16,5 procent meer kans heeft op trombose. Bij iemand die reeds is gevaccineerd, is de kans 0,0004%. ‘’Dat zet je wel aan het denken. Het feit is nu, dat mensen de impact van hun bereidwilligheid om zich te laten vaccineren, pas zullen zien als meer mensen gevaccineerd zijn. Want hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe kleiner de kans op besmetting.

Maar we moeten niet vergeten, dat gezien het aantal beschikbare vaccins in de wereld, er nog niet voor iedereen een vaccin beschikbaar is en dat er met de beperkte doses die op dit moment voor ons beschikbaar zijn, het redden van levens de prioriteit zou moeten zijn. Het stoppen van de overdracht van deze ziekte vereist aanvullende maatregelen die zijn geïmplementeerd door middel van verschillende protocollen”, aldus de medisch specialist.