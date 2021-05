HET SYMBOOL VAN SURINAME KAN GERED WORDEN

De emoties lopen hoog op in Suriname als het gaat over hoe het verder moet met de SLM. Weinig mensen beseffen dat de SLM, HET symbool is van de Republiek Suriname. Het is het enige contact dat Amerikanen en Europeanen ooit hebben met Suriname wanneer ze het vliegtuig van de SLM zien op een luchthaven in Florida of Nederland. Het einde van een nationale luchtvaartmaatschappij wordt altijd gezegd, ze begonnen met zoveel tamtam en hoop van veel nieuwe landen zoals Suriname, maar helaas blijken de meeste luchtvaartmaatschappijen financiële rampen te zijn voor hun regering. Slechts twee maanden geleden was de ondergang van Air Nambia, een andere kleine staat met een kleine luchtvaartmaatschappij van 10 vliegtuigen, een andere luchtvaartmaatschappij die te veel politieke inmenging, corruptie en de verkeerde mensen op de verkeerde posities had, en dat altijd tot problemen leidt. Ik wil dat de SLM deze COVID-19-crisis overleeft, want de SLM heeft een mooie toekomst in het verschiet, ALS ze vandaag wordt ondersteund en vanaf nu een goede leiding heeft.

Het huidige plan om SLM USD 2 miljoen per maand te geven voor de komende 12 maanden, is waardeloos! 24 miljoen dollar uitgeven om de status quo te behouden met 2 x B737-700’s? NEE! begin vandaag met het repareren, draai de strategie nu in USD 24 miljoen, en in 12 maanden heb je 4 vliegtuigen (inclusief een B737-vrachtschip) en 3-4 nieuwe bestemmingen, richt het netwerk opnieuw op waar de markten zullen zijn, niet op jachtmarkten waar het probleem ligt, zoals Miami vs 5 American Airline-vluchten per week. Vind bestemmingen die SLM winstgevend kan maken, COVID-19 zal langzaam verdwijnen, mensen zullen echt naar het Caribisch gebied willen reizen naarmate meer en meer mensen worden gevaccineerd. SLM moet klaar zijn voor opname in de Caricom, waar het allerlei potentieel heeft, en ja, 15 vliegtuigen in 8 jaar, USD 500 miljoen aan inkomsten is mogelijk, aangezien in de toekomst + 70% van de inkomsten voor SLM zal zijn buiten Suriname. ALS SLM wil groeien, heeft het zijn werknemers nodig, ja te veel op dit moment, gezien het feit dat SLM de B777-200ER terugstuurde naar Boeing MAAR in één klap verwijderde 51% van de capaciteit van zijn vloot, wat veel minder inkomstenpotentieel betekent met slechts de B737’s. Dus wat gaat Suriname doen? Politici hebben een moeilijke keuze om het te doden zoals Guyana Airways, Air Jamaica of het te redden zoals toen BWIA klaar was en Caribbean Airlines tussenbeide kwam en Trinidad & Tobago zijn luchtvaartindustrie en controle over zijn luchttoegang en luchtverbindingen redde. Surinam Airways (SLM) kan worden opgeslagen en hersteld, maar heeft een NIEUWE visie nodig, NIEUW leiderschap, en misschien kan het dan worden gered. De luchtvaartmaatschappij zit vast in een oud bedrijfsmodel en strategie, hetzelfde oude Miami, Curaçao, Amsterdam etc. Nu is er geen widebody vliegtuig voor de route Amsterdam dus heeft Air Belgium voorlopig uiteindelijk KLM-monopolie, en in ieder geval tijd voor een strategische spil naar Brazilië en Caricom, nu onder MASA kan SLM opereren in en uit alle 15 Caricom-staten, inclusief 5e, 6e en 7e vrijheden , het equivalent van EU’s Open Skies, nu kunnen ze een of twee bases buiten Suriname hebben.

SLM-vliegtuigen hoeven niet steeds op de Jap luchthaven aan te melden, maar ze kunnen wegblijven en geld verdienen door te vliegen tussen Caricom-staten om buiten de Caricom-staten te vliegen met verkeersrechten, aangezien de meeste Caricom-leden geen luchtvaartmaatschappij hebben of geen vliegtuigen met meer dan 19 zitplaatsen (Guyana, Dominica, St. Lucia, Grenada, St. Kitts & Nevis, Belize, Jamaica). Van een markt van 600.000 mensen heb je nu een markt van 18 miljoen in de Caricom en nog eens 10 miljoen diaspora’s over de hele wereld. Brazilië is de economische krachtpatser in Zuid-Amerika, veel steden met meer dan 1 miljoen mensen, NE Brazilië zou kunnen worden afgetapt voor verkeer naar Paramaribo, enz.

SLM heeft gefaald, een klein, nogal geïsoleerd land als Suriname had zijn nationale luchtvaartmaatschappij nodig om de motor van economische ontwikkeling te zijn, van het stimuleren van toerisme vanuit vele bestemmingen (niet slechts 1 land in Europa), niet slechts een stad in Brazilië, en vervolgens internationale handelsbehoeften eigen vrachtvliegtuigen (bederfelijke waren, vis, fruit, groenten) aangezien Suriname veel land heeft, zouden Guyana en het land de ‘broodmanden’ voor het Caribisch gebied kunnen zijn, maar het heeft daarvoor vrachtvliegtuigen nodig.

Tijd om het oude denken schoon te vegen en het bos te gaan zien en niet alleen hier en daar een boom, het potentieel is enorm. Ik heb in mijn presentatie voorgesteld dat SLM binnen 8 jaar 15 vliegtuigen kan hebben en een bedrijf van USD 500 miljoen per jaar kan zijn, met 1.000+ directe werknemers en nog eens 1.500+ indirecte banen (hotels, restaurants, lodges, diensten, enz. ) natuurlijk zullen NIET alle inkomsten uit Suriname komen, waarschijnlijk zal 70% buiten Suriname worden gegenereerd, dat is oké, SLM zal sneller groeien en bloeien buiten haar grenzen.

Tijd om GROOT te denken, dat is wat investeerders aantrekt, dat is wat werknemers en overheden motiveert (banen, inkomsten in vreemde valuta en nieuwe belastingen), iedereen profiteert, inclusief Pendel Airport, nieuwe afgestudeerden, nieuw opleidingscentrum en veel IT-banen, zoals de luchtvaart in Suriname moet digitaal gaan! Tijd voor Suriname om opgemerkt te worden, wees niet verlegen, wees trots en groei, en word eindelijk een zichtbare natie! Kijk Insel Air (Curaçao) had 15+ vliegtuigen voordat het instortte, CAL heeft 17 vliegtuigen, Jamaica had 22 Airbus’s, GEEN fantasie, het is mogelijk ALS je de VISIE hebt, LEIDERSCHAP, want dan is het geld daar voor een luchtvaartmaatschappij over om te groeien en zeer winstgevend te worden, geen 20+ jaar oude gebruikte vliegtuigen meer! Suriname is vandaag goed genoeg om ooit een nieuw vliegtuig te hebben! modern, zuinig en zuinig.

Dus wat zal het zijn om te zwemmen of te zinken? In 2001 ging Guyana Airways failliet, en sindsdien is Air Jamaica niet meer gesloten in 2015 en is er nu niets meer! in 2006 ging BWIA failliet MAAR Trinidad & Tobago zag de waarde ervan in en richtte in 2006 al snel Caribbean Airlines op om haar plaats in te nemen, nu heeft Suriname een keuze, een andere Guyana Airways of een andere Caribbean Airlines? Welke zal het zijn ??

Tomas Chlumecky

Global Aviation Entrepreneur, Executive en Advisor