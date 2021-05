Het wordt steeds erger met de prijzen in de winkels. De situatie is nu zo erg, dat de prijzen voor basisgoederen dagelijks stijgen. Het is nu meer dan duidelijk, dat het volk nu door een diep dal gaat en dat een ieder op zoek gaat naar wat meer geld om nog een beetje rond te komen. Moeten wij nu ook onze eigen groenten planten? Er wordt toch voortdurend aan de samenleving voorgehouden, dat ze haar dingen zelf moet doen. Dit soort situaties leiden tot ergernis bij consumenten. Niet alles is ook meer te vinden of is héél duur. De situatie is intussen zo ernstig, dat de prijzen voor goederen elk uur kunnen veranderen en geen enkele overheidsinstantie die er wat aan schijnt te kunnen doen. De prijzen in bijvoorbeeld de supermarkten blijven alsmaar stijgen, want de inkopers spelen in op de verder stijgende wisselkoers. Waar zijn de controleurs van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme? Waar is de minister? Waar is de wetgeving die de burgerij tegen prijsopdrijving, zou moeten beschermen? Keerpunt is bang, dat we straks te maken krijgen met burgerlijke ongehoorzaamheid en desperate mensen overgaan tot plundering, alleen wegens het feit, dat producten onbetaalbaar zijn geworden. Burgers worden nu ook al geconfronteerd met vervallen producten, blom vol mijten en producten die niet volgens het juiste gewicht verkocht worden. Bepaalde detailhandelaren hebben steeds meer het gevoel, dat zij kunnen maken en breken in dit land, aangezien niemand tegen hen optreedt. Sommige mensen moeten daardoor zelfs hun normen en waarden opzij zetten, want het gezin moet eten. Corruptie, criminaliteit en prostitutie verergeren. Is dit wat er beloofd is?