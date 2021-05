De huidige COVID-19-vaccins zijn vrijwel zeker minder effectief tegen de zeer besmettelijke Indiase variant van het coronavirus. Onderzoekers hebben vastgesteld, dat de antistoffen die mensen aanmaakten na inenting met het vaccin van Moderna en Pfizer, iets minder goed reageerden op deze variant van het coronavirus. Experts zijn er wel van overtuigd dat de vaccins de meeste mensen blijven beschermen, maar farmaceuten zijn ondertussen hard bezig om de werkzaamheid van hun vaccins verder op te krikken. De Indiase variant, ook wel B.1.617 genoemd, dook de afgelopen weken sporadisch op in andere landen. Wereldwijd is de Indiase variant nu in 49 landen geconstateerd.

Eerder stelden Britse onderzoekers al vast, dat de Indiase variant minstens zo besmettelijk is als de dominante Britse variant.

Professor Christina Pagel, directeur klinisch onderzoek aan de Universiteit van Londen en lid van het Britse adviesorgaan Sage (de Britse RIVM), stelt dat de opmars van de Indiase variant verontrustend genoeg is om de verdere versoepelingen in de meeste landen uit te stellen. Volgens de professor, is haast geboden. “We hebben dit al zo vaak gedaan, wachten tot het uit de hand gelopen is, en dan ontdekken dat we weken eerder hadden moeten ingrijpen”, stelt ze in The Guardian. Het moment dat we moeten optreden is volgens Pagel, nu.

Dit coronavirus slaat momenteel genadeloos toe in India. Ziekenhuizen liggen vol covidpatiënten. Artsen zijn radeloos. Zowel de kleine, private als de grote, openbare ziekenhuizen hebben nog maar voor enkele uren aan medische zuurstof ter beschikking. Zonder nieuwe voorraad dreigt er een ramp.