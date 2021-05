‘’China staat op een nieuw historisch startpunt en is klaar om met Suriname samen te werken om de traditionele vriendschap voort te zetten en het politiek wederzijds vertrouwen te verbeteren’’, zei de minister van buitenlandse zaken van China, Wang Yi, zaterdag. In een telefoongesprek met zijn Surinaamse ambtgenoot Albert Ramdin, merkte Wang op, dat Suriname een van de eerste Caribische landen was die diplomatieke banden aanging met de Volksrepubliek China. Op 28 mei is het 45 jaar geleden dat China en Suriname diplomatieke banden aangingen. ‘’In de afgelopen 45 jaar hebben de twee landen elkaar altijd begrepen en gesteund, en hebben ze een voorbeeld gesteld van gelijke behandeling en vriendschappelijke betrekkingen tussen grote en kleine landen’’, zei Wang.

‘’China waardeert Suriname, omdat het zich houdt aan het één-China-principe en altijd stevig achter China staat in kwesties die betrekking hebben op de kernbelangen en grote zorgen van China’’, zei hij.

Vaststellend dat de Chinese president Xi Jinping en de Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi brieven en berichten hebben uitgewisseld, zei Wang dat China bereid is om op alle niveaus uitwisselingen met Suriname te onderhouden en vroegtijdig overleg tussen buitenlandse ministeries te starten. ‘’De twee landen hebben een memorandum van overeenstemming en een samenwerkingsplan ondertekend voor het gezamenlijk bouwen van de Belt and Road’’, zei Wang, eraan toevoegend dat beide partijen de samenwerking bij de aanleg van infrastructuur, communicatie en andere gebieden moeten verdiepen, en actief de ontwikkeling van energie moeten onderzoeken om te helpen het economisch herstel en de transformatie van Suriname bevorderen.

‘’China is bereid de samenwerking met Suriname te versterken om de COVID-19-pandemie te bestrijden’’, zei Wang, eraan toevoegend, dat de twee landen de eenheid en samenwerking in internationale en regionale aangelegenheden moeten versterken en het multilateralisme en de gemeenschappelijke belangen van ontwikkelingslanden moeten vrijwaren. Wang sprak ook de hoop uit dat Suriname goed gebruik zal maken van het overlegmechanisme tussen het ministerie van buitenlandse zaken van China en de ministeries van buitenlandse zaken van de Caribische landen die diplomatieke betrekkingen onderhouden met China, het China-Caribbean Economic and Trade Cooperation Forum en andere mechanismen, om de algehele samenwerking tussen China en de Caribische landen te bevorderen.

Ramdin feliciteerde China met zijn prestaties op het gebied van economische en sociale ontwikkeling, en benadrukte de goede betrekkingen tussen Suriname en China. Ramdin sprak ook zijn dank uit aan de China voor zijn oprechte hulp bij de strijd tegen COVID-19, en sprak de hoop uit de 45e verjaardag van de diplomatieke betrekkingen aan te grijpen als een kans om aan te dringen op nieuwe vooruitgang in de bilaterale betrekkingen.

(Bron: www.xinhuanet.com)