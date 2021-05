Suriname wacht nog steeds op bevestiging

De Braziliaanse federale regering onderhandelt met derden inzake de vaccindistributie, maar tot nog toe heeft dat niet het gewenste resultaat opgeleverd. Deze landen beweren andere prioriteiten te hebben. Na de gezondheidsschade veroorzaakt door het talmen van de regering Bolsonaro bij het binnenhalen van vaccins toen die door fabrikanten werden aangeboden, startte het ministerie van Volksgezondheid een internationale operatie om alsnog te proberen de beschikking te krijgen over overtollige vaccins in andere landen.

Alleen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben momenteel aanzienlijke overschotten, om in de komende maanden, vaccins te doneren naar andere landen. Beide landen bevinden zich nu in een vergevorderd stadium van vaccinatie en hebben grote voorraden die in korte tijd eventueel naar andere landen kunnen worden verzonden.

De afgelopen weken heeft het Braziliaanse-ministerie van Buitenlandse Zaken ook Canada en Australië benaderd, nadat het informatie had dat het kon rekenen op beschikbare voorraden. Maar het kreeg als respons, dat de vaccinaties op korte termijn niet voor export zouden worden vrijgegeven. Ook vroeg Brazilië onlangs aan Australië naar zijn mogelijk overschot aan AstraZeneca-doses. Maar Australië antwoorde, dat het prioriteit geeft aan landen in de regio en toch een deel van de vaccins voor zijn eigen bevolking te houden.

De focus van het ministerie van Volksgezondheid is dus het zoeken naar mogelijke overschotten van het Oxford / AstraZeneca-vaccin, die al zijn goedgekeurd door Anvisa (National Health Surveillance Agency) en worden geproduceerd in Brazilië. De Verenigde Staten hebben nu ongeveer 60 miljoen doses AstraZeneca beschikbaar, maar zijn niet aangegeven voor de bescherming van de lokale bevolking en ook niet goedgekeurd door de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten. Het verzenden ervan naar andere landen is echter afhankelijk van een kwaliteitsinspectie die wordt uitgevoerd door de Amerikaanse autoriteiten, een proces dat nog moet worden afgerond.

Intussen heeft ook Suriname een verzoek ingediend bij de Verenigde Staten en Nederland, vooralsnog is er geen toezegging vanwege de twee landen, over eventuele donaties van vaccins. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid zei, dat de realiteit is, dat bevoorrading van de vaccins achterloopt, waardoor we een plan moeten creëren om haar toch tijdig te managen. Daarom wordt een ieder die aan de beurt is, opgeroepen, zich snel te laten vaccineren. Ook werd gisteren officieel de Nationale COVID-19 vaccinatiecampagne voortgezet in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). De eerste groep, waartoe Ramadhin behoort, heeft haar tweede COVID-19 vaccinatieprikje ontvangen. Volgens Ramadhin is het van eminent belang, dat degenen, die hun tweede prikje gehad hebben, nog steeds de maatregelen in acht nemen, om zo de kans van overdracht aan degenen die het vaccin nog niet hebben te minimaliseren. Intussen zijn er al 40.000 mensen gevaccineerd met de eerste prik en is het de bedoeling, dat deze groep de tweede prik krijgt, waardoor er dan gesteld kan worden dat 10 procent van de samenleving optimaal beschermd is tegen COVID-19.

Het aantal coronadoden in ons land is gestegen naar 212. 80 nieuwe COVID-19-besmettingen werden genoteerd voor het afgelopen etmaal.