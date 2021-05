Het schijnt het nieuwe normaal te zijn geworden dat patiënten die medische hulp nodig hebben, nu achter traliewerk worden geholpen. Zeer onelegant en onprofessioneel is het, wanneer de zieke achter een hekwerk of shutter moet uitleggen wat hem of haar scheelt. COVID-19 zal niet meer verdwijnen, maar is dit de manier waarop de zorgverlening moet worden voortgezet? Wanneer de patiënt maandelijks de ziektekosten moet dekken, geschiedt dat niet achter een traliewerk. Het zijn keiharde centen die worden neergeteld, dus dient de zieke patiënt ook een menswaardige behandeling te krijgen. Niet eens met arrestanten wordt op deze manier omgegaan bij het communiceren. Dit is totaal geen gezicht in de zorg.

Tegenwoordig praat men zelfs bij het professionaliseren over zorgverlening op afstand. Hoe kan de mens, zorg op afstand geboden worden? Hoe kan er gesproken worden over zorg door middel van een WhatsApp bericht? Zelfs de monteur weet nooit precies wat er mis kan zijn met een auto zonder het voertuig te hebben gezien, dan willen wij het proberen op de mens? Dat men er zelfs toe overgaat tenten te plaatsen, zodat de mensen kunnen wachten op hun beurt voor een consult via het raam. Als wij dit niet goedkeuren bij de Chinese winkeliers, moeten wij het zeker ook niet doen binnen de zorg.

En indien er geen traliewerk is, moeten de patiënten maar aan de verpleegster bij de balie uitleggen wat hen scheelt. De verpleegster legt het dan uit aan de huisarts. Dus de verpleegsters kunnen niet besmet raken met het corona? Of zijn de levens van de artsen veel meer waard dan van de rest? Als artsen zo een enorme vrees hebben voor het COVID-19-virus en zijn varianten, wat doen ze dan in het vak? Elk werk zit vol risico’s en dit virus is er één van. Bovendien als men adviseert een mondkapje op te doen en zijn handen te ontsmetten, waarom zulks dan geen bescherming bieden aan een arts? Of worden we ergens voor de gek gehouden en helpen deze zaken totaal niet. In ieder geval is zorgverlening achter een traliewerk geen mooi beeld. We hebben hier niet te maken met criminelen, maar met gewoon naar hulp zoekende zieke mensen.