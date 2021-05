Braziliaanse goudzoekers zijn al sinds de jaren negentig in Suriname, maar sinds de coronacrisis, is er een ware goudkoorts uitgebroken. Inmiddels zijn er naar schatting in het binnenland, circa dertigduizend overwegend illegale Braziliaanse mijnwerkers op zoek naar goud. De hoge goudprijs en de coronacrisis lokken duizenden illegale Braziliaanse mijnwerkers naar ons binnenland. Elke week trekken er nieuwe Brazilianen naar verschillende gebieden op zoek naar goud. Dit is dan ook de oorzaak van de stroom van illegale Brazilianen die hun geluk in ons binnenland komt beproeven. Deze stroom is vorige jaar verdubbeld toen de coronapandemie uitbrak en de toch al zo verzwakte Surinaamse economie harde klappen kreeg. De illegale Brazilianen en ook illegale goudzoekers die vanwege de economische omstandigheden geen werk konden vinden in stad of district, trokken vervolgens naar ons binnenland, waar zij op zoek gingen naar goud, gezien dat toch aardig wat geld kan opleveren om te overleven. Er is helaas bijna geen controle vanuit de overheid en nog minder in de afgelegen gebieden. Keerpunt is van mening, dat deze zaak steeds ergere vormen zal aannemen, omdat de illegalen op de hoogte zijn van de schaarse controles binnen deze sector. Wij vragen ons af, wat er eigenlijk is gebeurd met het plan van de regering Bouterse om de goudsector te ordenen. Of was dat weer het zoveelste rookgordijn dat de paarse sekte ons voorhield, onderwijl achter de schermen de grootste inkomsten zelf verdienend? We weten inmiddels hoeveel paarse lieden in het bezit zijn van enorme concessies en ook tevens skalianhouder zijn. Dus het is niet zo moeilijk om te volgen wie de kaarten toen in handen had en de voordelen trok uit deze zogenaamde ‘ordening’ van de goudsector tijdens de toenmalige regering. Er speelden altijd enorme belangen op het gebied van goud, want niet zomaar wordt Kaloti genoemd in de tv-documentaire ‘Fout Goud’. Het is gebleken, dat Kaloti het alleenrecht heeft voor de export van goud in Suriname. Zogenaamd is Kaloti de belangrijkste exporteur van goud in ons land, maar wanneer je langs het bedrijf rijdt, zie je nooit enige activiteit. Volgens onderzoeksjournalisten blijkt Kaloti het goud aan een grote Zwitserse raffinaderij te verkopen. Omgesmolten en ‘Zwitsers’ bestempeld, is de herkomst van het goud niet te traceren. Je weet dus niet vanwaar het goud afkomstig is. Goud is altijd een makkelijke manier geweest om zwart geld, wit te wassen.

De regering Santokhi heeft onlangs beloofd met de opnieuw geactiveerde Commissie Ordening Goudsector, de milieuschade aan te pakken. Wij hopen dat die daadwerkelijk wordt aangepakt, maar hoe ze dit gaat doen, is vooralsnog onduidelijk, want met de goudwinning gaan grote commerciële belangen gemoeid.

Het is misschien zo dat in de goudvelden en op de platforms weliswaar overwegend Brazilianen werken, maar de eigenaren van de concessies en de skalians zijn Surinamers, vaak hooggeplaatste, invloedrijke (politieke) figuren. Kortom, het is allang bekend, dat er enorme politieke belangen spelen bij de ordening en het beleid betreffende de goudsector.