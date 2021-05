Een interview waarin de minister van Openbare Werken, Riad Nurmohamed, enkele uitspraken zou hebben gedaan over het onderhouden van de bermen en ophalen van de trenzen, zou voor veel opschudding hebben gezorgd in de samenleving. De bewindsman zou ik het gesprek hebben gezegd, dat het ministerie niet meer van plan is de bermen te onderhouden. Het onderhoud is, aldus de minister, de taak van elke burger, zoals dat ook in de wet staat aangegeven. Verder zou de minister hebben aangehaald dat de trenzen voorlopig niet zullen worden opgehaald, omdat er daarvoor geen geld zou zijn vanwege de torenhoge schulden van het land.

Volgens hem zal de gemeenschap op deze manier leren om verkwistend beleid, waarvoor hij jaren in het parlement heeft gewaarschuwd, af te keuren. Nurmohamed liet in een bericht weten, dat deze uitspraken niet recent zijn, maar dateren van het vorig jaar. “Het zijn dezelfde mensen die schreeuwen ‘’achteruitkijkspiegel’’, die nu beelden van vorig jaar zitten te verspreiden. Inderdaad zonder geld en miljarden schulden, kan er niet gewerkt worden. Echter zijn we nu verder en is het beleid reeds uitgezet. Ook de middelen worden vrijgemaakt”, liet de bewindsman in een statement weten. Volgens hem is er sprake van een nieuw beleid op het ministerie, waarbij zaken systematisch en integraal worden aangepakt. Nurmohamed gaf te kennen het ook te voelen als burger van het land en dat hij schouder aan schouder met de gemeenschap zal staan om dit probleem tot het verleden te laten behoren. ‘’Wateroverlast is een landelijk probleem, dus zal het wat tijd vergen om dit tot het verleden te laten behoren’’, zei de minister. Hij vroeg de samenleving geduld te betrachten en zich niet mee te laten sleuren met mensen die ons in de ellende hebben geplaatst.