De Braziliaanse Federale Politie heeft in samenwerking met de Militaire Politie in de staat Maranhão, een gevoelige slag toegebracht aan een smokkelbende die zich bezighield met de illegale invoer van sigaretten afkomstig uit Suriname. Afgelopen woensdag sloegen de opsporingseenheden onder de codenaam ‘MELICERTES’ toe in de hoofdstad São Luis, en een andere stad Bequimão. De actie van de Federale Politie en Militaire Politie in Maranhao, volgt op een langdurig onderzoek naar de sigarettensmokkelbende dat vorig jaar september aanving. Toen reeds werden er smokkelaars in kaart gebracht, maar de criminele activiteiten werden onverminderd voortgezet. Om de sigaretten Brazilië binnen te krijgen, werden verschillende locaties in de omgeving van Bequimão voor het lossen aangedaan. Het maanden durende onderzoek leverde genoeg informatie op om afgelopen woensdag tot actie over te kunnen gaan.

Vanwege het federale gerechtshof in São Luis, werden er elf huiszoekingbevelen aan de opsporingseenheden verstrekt en konden vervolgens nog vier personen zichtbaar worden gemaakt. Bij deze grootschalige actie van de Federale Politie en Militaire Politie, waren vijftig ambtenaren betrokken. Er zijn volgens meldingen, verdachten zichtbaar gemaakt, maar nog niet aangehouden. Ook wordt onderzocht of er ambtenaren binnen de politie en Militaire Politie zitten die hand- en spandiensten aan de bende verleenden. Het onderzoek gaat onverminderd voort. In Brazilië staan er strenge straffen op smokkel. Indien verdachten schuldig worden bevonden, is de maximale straf 13 jaren.