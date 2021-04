Terwijl Guyana zich voorbereidt om een ​​belangrijk olieproductieland te worden, is de schijnwerper stevig gericht op het Guyana-Surinaamse bekken en het buurland Suriname van de voormalige Britse kolonie. Na decennia van slechte boorresultaten, heeft ExxonMobil grote hoeveelheid grote olievondsten van hoge kwaliteit in het offshore Stabroek Block van Guyana, de belangstelling voor het oliepotentieel van het Guyana-Surinaamse bekken weer aangewakkerd. Suriname, dat het stroomgebied deelt dat naar schatting 32,6 miljard vaten aan olievoorraden kan bevatten, probeert het succes van Guyana na te bootsen nadat de COVID-19-pandemie de economie en de overheidsfinanciën bijzonder hard had getroffen. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF), is het bruto binnenlands product (bbp) van Suriname in 2020 met maar liefst 13,5 procent gekrompen, de slechtste prestatie in Zuid-Amerika na uitsluiting van Venezuela. De gevolgen van de pandemie zetten een aanzienlijke druk op de toch al vastgelopen nationale regering in Paramaribo.

Er is een groeiende bezorgdheid dat de diep verarmde Zuid-Amerikaanse natie, die pas eind vorig jaar uit een langlopende politieke crisis tevoorschijn kwam, zijn financiële ondergang tegemoet gaat.

Eind maart 2021 was Suriname in gebreke gebleven op zijn staatsschuld. De regering van de voormalige Nederlandse kolonie in Paramaribo, slaagde er op 31 maart 2021 niet in om op 31 maart 2021, USD 50 miljoen te betalen op USD 675 miljoen aan obligaties in USD met vervaldagen in 2023 en 2026. Het internationale ratingbureau Fitch, verlaagde daarop de rating van Surinaamse obligaties in vreemde valuta van C naar RD, of beperkte wanbetaling, waarbij volgens het agentschap, de emittent van het schuldinstrument een niet-gedekte wanbetaling heeft geleden. Volgens Fitch is dat de derde wanbetaling sinds de pandemie in maart 2020 werd uitgeroepen. Paramaribo onderhandelt al enige tijd met schuldeisers om betalingen uit te stellen en bereikte eerder deze maand een overeenkomst met ongeveer 90 procent van de 2023- en 2026-obligatiehouders om betalingen uit te stellen tot 30 juli. Nog verontrustender is dat de Surinaamse economie, ondanks de neiging om in 2021 terug te keren naar groei, slechts met een schamele 0,7 procent zal groeien, de slechtste voorspelling voor Zuid-Amerika na Venezuela. Deze ontwikkelingen onderstrepen de precaire fiscale situatie van Paramaribo en waarom het zo belangrijk is om het aanzienlijke oliepotentieel van Suriname te ontwikkelen.

In november 2020 lanceerde staatsoliemaatschappij de 2020/21 offshore biedronde met biedingen die uiterlijk 30 april 2021 moesten zijn. Apache en 50%-partner Total, die nu de exploitant is, hebben sinds begin 2020, vier belangrijke olie-ontdekkingen gedaan. Blok 58 ligt naast ExxonMobil’s productieve offshore Guyana Stabroek Block en zou tot 6,5 miljard vaten olie-equivalent kunnen bevatten. , volgens een model van investeringsbank Morgan Stanley. Total, dat $ 800 miljoen heeft begroot voor exploratie in 2021, zet zich in voor de ontwikkeling van blok 58, gericht op maximaal negen putten dit jaar en verwacht de eerste olie uit het blok tegen 2025.

Exxon ontdekte samen met 50%-partner en exploitant van de Maleisische nationale oliemaatschappij Petronas, koolwaterstoffen in de Slonea-1-put in blok 52 voor de kust van Suriname. Die ontdekking moet nog volledig worden geëvalueerd, maar geologische analyse toont aan, dat blok 52 in de vaargeul zit voor de opwekking van koolwaterstoffen en benadrukt verder het aanzienlijke offshore petroleumpotentieel van Suriname. Eind vorige maand heeft Petronas geodataspecialist Fugro gecontracteerd voor het uitvoeren van veldwerk, waaronder een seep survey en geochemical sweep in blok 48, ten noorden van blok 58, dat gericht is op het optimaliseren van exploratieactiviteiten.

Eind 2020 was Shell, die een lange geschiedenis heeft van opereren in de kust van Brazilië, de strijd aangegaan in Suriname door overeenstemming te bereiken over een farm down deal met olie-explorer en producent Kosmos. Shell verwierf voor een eerste contante betaling van USD 95 miljoen en voorwaardelijke betalingen tot USD 100 miljoen een belang van een derde in Block 42, waar Hess en Chevron elk 33,3 procent bezitten, en een belang van 50 procent in Block 45, waarbij Chevron de andere helft bezit. Die deal kwam nadat Kosmos geen commerciële hoeveelheden koolwaterstoffen had ontdekt met de Pontoenoe-1 en Anapai-1A-exploratieputten die in 2018 in respectievelijk blokken 42 en 45 werden geboord.

Analisten schatten de gemiddelde break-evenprijs op ongeveer USD 45 per vat, wat hoger is dan het naburige Guyana, maar lager dan in andere rechtsgebieden in Zuid-Amerika. De break-evenprijs zal dalen naarmate er meer olie-ontdekkingen worden gedaan, de infrastructuur die nodig is om de ontluikende offshore olieboom van Suriname te ondersteunen wordt uitgebreid en de boortechnologie en expertise verbeteren. Paramaribo heeft een regelgevend kader opgesteld dat gunstig is voor energiebedrijven, waardoor de aantrekkelijkheid van Suriname als locatie voor buitenlandse investeringen wordt vergroot. Het omvat 30-jarige overeenkomsten voor het delen van productie, die langer zijn dan in de meeste andere rechtsgebieden in Latijns-Amerika, waardoor energiebedrijven meer zekerheid en continuïteit van hun activiteiten krijgen. Suriname heeft ook een laag royaltytarief van 6,5 procent vastgesteld, dat behalve Guyana, aanzienlijk lager is dan andere landen in de regio. Dit maakt de voormalige Nederlandse kolonie tot een aantrekkelijke bestemming voor buitenlandse energiebedrijven. Als Suriname het succes van Guyana kan repliceren, zullen de overheidsinkomsten toenemen zodra de productie in 2025 begint en toenemen door verdere olievondsten en offshore-activa die worden ontwikkeld. Dit zou de voormalige Nederlandse kolonie kunnen transformeren en de 600.000 inwoners uit de armoede kunnen halen, als de olieboom op de juiste manier wordt beheerd.

(Bron: Oilprice.com)