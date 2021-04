Het Korps Politie Suriname (KPS) kampt met verschillende problemen die volgens velen, simpel opgelost kunnen worden. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, zei gisteren in het tv-programma To the Point, dat diverse zaken aangepakt kunnen worden, maar dat de wetgeving op bepaalde gebieden veranderd moet worden om bepaalde zaken mogelijk te maken in Suriname. Zo is het bekend dat het KPS een heleboel geld binnenhaalt voor de staat door middel van boetes. Op de vraag waarom die middelen niet gebruikt worden om de problemen van de verschillende politiebureaus op te lossen, zei Amoksi dat het ligt aan de procedures die gevolgd moeten worden. Hij haalde aan dat er bijvoorbeeld in beslag genomen voertuigen op politieterreinen staan te verroesten. Amoksi zei dat hij eraan werkt om een criminaliteitsfonds op te richten. Hij gaf aan dat in het buitenland bijvoorbeeld de bestrijding van criminaliteit gefinancierd wordt uit middelen verkregen uit aanhoudingen en zaken die geconfisqueerd worden. “Als de wetgeving in Suriname wordt aangepast, kunnen we dat ook doen.”

Ook zit de politie met vervoersproblemen, terwijl er voertuigen op de terreinen staan die ingezet kunnen worden voor het werk. ‘’Er is over gesproken, maar soms ligt het aan de procedures’’, zei Amoksi.

De korpschef had volgens hem, jaren terug een plan geschreven hoe daarmee om te gaan, maar er is niets daarmee gedaan. Amoksi wil het plan dat mogelijk oplossingen biedt, bekijken en zaken die gebruikt kunnen worden voor het politiewerk, daadwerkelijk inzetten. Over het tekort van manschappen in het korps, zei Amoksi dat de politie in 2010 begonnen was met een project van reserve politie waarbij burgers de politie ondersteunden in het werk. Amoksi zei dat in januari dit jaar, negentien mensen zich hebben aangemeld. “De procedure voor hun aanstelling is nog niet rond, maar de mensen zijn willing”, zei Amoksi. De bedoeling is volgens hem om op de verschillende politiebureaus in de districten burgers de ruimte te gegeven om de politie te ondersteunen. De benadering moet volgens de bewindsman, vastgesteld worden en moet samengaan met het instituut buurtmanagement. “Er zijn bedrijven die buitengewone agenten van politie bij zich hebben werken. We moeten met deze bedrijven praten en kijken hoe ze deze manschappen ter beschikking kunnen stellen voor de ondersteuning van het politiewerk”, stelde Amoksi. Hij benadrukte wel dat een bepaalde verantwoordelijkheid op deze burgers zal rusten en dat als zij eventueel bewapend zullen worden, bepaalde regels die gelden oor de politie ook voor hen zal gelden.