De ziekenhuiszorg bevindt zich momenteel op de rand van de afgrond. De drie varianten van COVID-19 zijn nu al in verschillende delen van het land verspreid. Deze varianten zijn veel agressiever en slaan nu bij kinderen en jonge mensen enorm toe. De ziekenhuizen kunnen het aantal toenemende COVID-19 besmettingen niet meer aan. Het ministerie van Volksgezondheid is hierdoor in overleg met alle particuliere en RGD-artsen om ook hulp te bieden. Mensen die Covid-positief zijn bevonden, zullen thuis in isolatie moeten, onder verdere monitoring van de huisarts. Ook al komen er meer bedden vrij in de ziekenhuizen, dan nog is het probleem dat er geen of onvoldoende zorgpersoneel is. Dit beeld heeft minister Amar Ramadhin geschetst op een persconferentie gisteren. Ook de ziekenhuisdirecteuren hebben reeds aan de bel getrokken.

De ziekenhuizen kunnen de stijging van Covid-patiënten niet meer aan, deelde de bewindsman mee. Meer dan 90 geïnfecteerden zijn in thuisisolatie geplaatst. Dit aantal kan verder oplopen. De ziekenhuizen hebben wel meer capaciteit ter beschikking gesteld, maar deze is niet voldoende om alle patiënten op te kunnen vangen.

Bij de tweede opschaling kunnen nog 60 bedden vrijkomen, maar het probleem is, dat er ruim onvoldoende zorgpersoneel is om patiënten op te kunnen nemen. De reguliere zorg wordt verder afgeschaald. Dit gebeurt op een verantwoorde manier door specialisten en ziekenhuisdirecties. Behandelingen die uitgesteld kunnen worden, zullen later zeker uitgevoerd worden. Zelfs op de Spoedeisende Hulp moesten patiënten die positief waren bevonden, wachten op een bed.

Monsters

Van de monsters die opgestuurd zijn waren Nederland, blijkt 73% van, een variant te zijn. De Manaus-variant is de grootste, gevolgd door de Britse variant en de Zuid-Afrikaanse, in mindere mate. Dit is volgens waarnemend directeur van het BOG Radjesh Ori zeer zorgelijk. Ori zei dat in de afgelopen weken vier keer monsters naar het buitenland zijn gestuurd, om vast re kunnen stellen om welk COVID-variant het gaat. Uit de laatste twee verzendingen werd duidelijk dat inderdaad meerdere varianten zich in Suriname aan het verspreiden zijn. De districten die te maken hebben met een hoge concentratie van het Manaus-variant zijn Paramaribo, Commewijne en Saramacca. Het Britse-variant is voornamelijk waargenomen in Paramaribo, Wanica en Nickerie. De Zuid-Afrikaanse variant komt voor in Paramaribo en Wanica.

De regering wil met een pakket van maatregelen de situatie beheersbaar houden. Indien de trend zich voortzet van besmettingen, is een totale lockdown niet uitgesloten, zei minister Ramadhin. Dit zal in overleg gebeuren met De Nationale Assemblee, het bedrijfsleven en andere betrokkenen. De bedoeling is om een balans te vinden, ondanks de kritieke situatie waarin we ons bevinden. Zo wil de regering een balans vinden tussen het beschermen van onze gezondheid en de sociaaleconomische situatie, die niet ontwricht mag worden.

Voorts deelde de minister mee, dat begin deze week een Zoom-sessie met alle huisartsen, gehouden zal worden. Zij zullen betrokken worden om de situatie het hoofd te kunnen bieden. Zij zullen het covid-beleid moeten ondersteunen. Voorkomen moet worden, dat de zorgsector in een crisis beland. De huisartsen zullen ingezet worden om geïnfecteerden, thuis te monitoren. De situatie is door de drie varianten ernstig verslechterd.

Ook het komende weekend geldt er een full weekend lockdown. Deze begint op vrijdag 30 april om 20.00 uur en eindigt op maandag 03 mei om 05.00 uur. Wel staat vast, dat als de situatie verbetert, de maatregelen gereviseerd kunnen worden. Maar voor nu geldt er weer een full lockdown voor het komend weekend.