‘Kans op besmetting binnen het onderwijs dan minder groot’

Het ministerie van Volksgezondheid roept naast de bestaande prioriteitsgroepen, nu ook de onderwijzers op zich te laten vaccineren. Vanaf vandaag kunnen onderwijzers in de week 26 april – 30 april 2021 met hun ID- bewijs, zich aanmelden op de bekende priklocaties. Naar verluidt, is het ministerie van Volksgezondheid overgegaan op deze groep, om zo de besmetting van het Covid-19 virus tegen te gaan op scholen. “Op zo een manier kunnen wij alvast de leerkrachten beschermen en is de kans op besmettingen binnen het onderwijs minder groot, als een ieder zich ook houdt aan de Covid-protocollen die zijn ontwikkeld voor de scholen”, aldus een medicus tegenover de krant. Toch blijkt een grote groep leerkrachten bang te zijn zich te vaccineren.

“Wij willen het vaccin niet, omdat wij van mening zijn, dat het een vrije keuze is en omdat wij ook genoeg mensen kennen, die besmet waren geraakt met het Covid-19 virus en nu genezen zijn”, zegt een leerkracht van het NATIN, tegenover de krant.

Dr. Carissa F. Etienne, directeur van de Pan American Health Organization, laat in een persbericht weten, dat verkeerde informatie één van de ernstigste bedreigingen is voor de volksgezondheid, en ze is het meest schadelijk, als ze de terughoudendheid tegenover vaccins aanwakkert. Verkeerde informatie voedt vaccinatievrees, zegt de PAHO directeur “Wanneer het jouw beurt is om je te laten vaccineren, onthoud dan: deze vaccins kunnen je leven redden”, aldus Etienne. Daarom benadrukt zij, dat elke persoon in een kwetsbare groep die aarzelt te worden gevaccineerd, deel kan gaan uitmaken van de trieste statistieken: één van de duizenden sterfgevallen die dagelijks plaatsvinden, als gevolg van COVID-19. “Vaccineren redt nu levens en zal bijdragen aan het beheersen van de overdracht in de nabije toekomst, wanneer we een hoge immunisatiedekking bereiken,” vertelde ze op een persconferentie. Meldingen van zeer zeldzame onverwachte bijwerkingen van sommige COVID-19-vaccins, mogen mensen niet doen aarzelen, zich te laten immuniseren, zei ze.

De negatieve berichtgeving en de afgenomen voorraad AstraZeneca-vaccins, hebben ertoe geleid, dat steeds minder mensen worden gevaccineerd tegen COVID-19. Dagelijks worden de verschillende priklocaties voorzien van een aantal vaccins, die zij moeten toebrengen bij de mensen die geregistreerd staan op een lijst, die afkomstig is van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG). Met name de negatieve berichtgeving over het AstraZeneca-vaccin, zorgt er thans voor dat niet alle mensen die op de voormelde lijst staan, ook daadwerkelijk komen opdagen om gevaccineerd te worden, hierdoor zit de locatie dan met de voorraad. De redactie van De West, sprak enkele medisch specialisten, die betrokken zijn bij de vaccinatiecampagne en zij stelden, dat het vaccinatieproces ook vertraging oploopt, vanwege de beschikbare voorraad aan AstraZeneca-vaccins en het feit dat de overheid zich blijft focussen op mensen boven de 60 jaar en personen boven de 40 jaar met comorbiditeit (tegelijkertijd voorkomen van twee of meer aandoeningen bij een persoon), terwijl er heel veel jonge mensen zijn die zich wel willen laten vaccineren.

Naomie Chan-Imanuel, coördinator van het Nationaal Vaccinatieteam, zei vorige week aan de krant, dat het Nationaal Vaccinatie-team de bevolking wil motiveren en stimuleren om zich te laten vaccineren, waarbij er voorlichting gegeven moet worden, over de voordelen om de pandemie onder controle te krijgen. “Door je te laten vaccineren, word je minder ernstig ziek, indien je besmet wordt met het coronavirus en ben je minder besmettelijk voor anderen. Wij willen door middel van de vaccinaties, de pandemie onder controle krijgen en terug naar ons nieuwe normale leven met minder strenge maatregelen”, aldus Chan-Imanuel.