Politiek activist, Sibrano Pique, ziet naar alle waarschijnlijkheid af van het houden van acties. Dat zou hij afgelopen vrijdag tijdens een geplande protestactie, kenbaar hebben gemaakt. Pique zag af van de verdere voortgang van het protest, omdat hij teleurgesteld was over het aantal mensen dat zich op de locatie had verzameld. Volgens de activist was het aantal aanwezigen te klein in vergelijking met het aantal mensen dat klaagt over de ontwikkelingen in het land. “Surinamers pienaren niet. Het is duidelijk dat zij het goed hebben”, riep de activist boos de aanwezigen toe.

Volgens Pique is er inderdaad sprake van een Covid-19 virus. Echter wordt er misbruik gemaakt van de situatie bij tal van zaken. Het ontnemen van hun protestrecht, is volgens de activist één daarvan. Pique is voorts van mening dat het er niet op moet lijken dat het steeds dezelfde groep is die actie voert, terwijl de totale samenleving het voelt. “Ik heb het ook goed en heb me gezin. Ik kan me tijd beter besteden”, riep de activist boos uit. Hij gaf tot slot aan dat Suriname nooit uit die pina zal komen vanwege de passieve houding van de bevolking. “Hoogstwaarschijnlijk is dit mijn laatste protest”, gaf Pique tot slot aan.