Volksgezondheidsminister Amar Ramadhin zegt dat crèches vooralsnog open mogen blijven met de strikte naleving van de COVID-protocollen. Dit in samenspraak met de Kindergeneeskunde. “We vinden het nog niet nodig over te gaan tot sluiting van crèches”, benadrukt Ramadhin. Hij zei dat essentiële werkers de mogelijkheid moeten hebben, hun kinderen ergens te plaatsen. Hoewel de bewindsman vindt, dat er een risico bestaat, drukte hij echter de crèche- en oppasmedewerkers op het hart, de protocollen in acht te nemen.

Hij zei verder dat kinderen nu extra voorzichtig moeten zijn, om zo massale verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De nieuwe Covid-varianten grijpen namelijk snel om zich heen. Kinderen kunnen deze varianten ook oplopen. De nieuwe varianten, waaronder de Manaus variant (P1.), zijn zeer besmettelijk bij kinderen. Was het zo dat kinderen minder gevaar liepen bij de vorige golven, is het met deze nieuwe varianten anders gesteld.

In Suriname zijn in de afgelopen periode reeds dertig kinderen besmet geraakt met het COVID-19-virus. Het gaat om kinderen beneden de dertien jaar. In sommige gevallen moesten ze opgenomen worden in het ziekenhuis en ook op de Intensive Care Unit. Dit heeft te maken met de verschillende varianten, waarbij kinderen ook slachtoffers zijn, zei de minister. Deze onthulling werd gisteren gedaan op de COVID-19-persconferentie van de overheid, via Zoom.

Ramadhin wil alle ouders op het hart drukken, dat kinderen niet gevrijwaard zijn van het virus, dus daarmee moet er rekening gehouden worden.

Scholen

De scholen blijven voorlopig tot nader order gesloten. De kinderen in grote groepen bijeen laten komen met de nieuwe varianten, is niet verantwoord. Volgens minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, gaat het onderwijsproces op afstand gewoon door. Leerkrachten zullen hierover nog informatie krijgen voor de komende periode. Vanaf volgende week worden leerkrachten opgeroepen, gevaccineerd te worden. Samen met de gewapende machten behoren ze tot de twee groepen mensen die opgeroepen zullen worden voor een vaccinatie.