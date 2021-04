De kersverse directeur van de Antonhy Nesty Sporthal, zou voor de verkiezingen toegezegd hebben, zijn kapitaal te zullen investeren in de wederopbouw van het land. Zelfs na zijn benoeming tot directeur, werd er gesproken over de bouw van een sporthal, conform internationale standaarden.

Echter blijkt maanden later een andere taal te worden gesproken. In gesprek met een lokaal medium zou de directeur zelf hebben aangehaald, dat de Nesty Sporthal niet eens zijn stroomrekeningen kan voldoen. Waar is het geld dat geïnvesteerd zou worden, dan gebleven? Voor de verkiezingen werd er vanuit helikopters geld gedropt in dorpen, maar voor de wederopbouw van het land is er nu geen geld meer?

De sporthal is niet eens een land. Een simpele sporthal kan niet worden opgeknapt, terwijl de huidige directeur vaker ‘zwemmend in geld’ werd waargenomen.

Pe ala ding gudu de?

De zogenaamde ‘moneyhond’, staat tegenwoordig bekend als één van de koeien uit de magere jaren. Men heeft het er nu zelfs over, aan te kloppen bij de president voor hulp. Waarom wordt er niet aangeklopt bij de vicepresident?

Die houdt toch zijn eigen poli en verdeelt met de regelmaat van de klok, kleine en grote sommen geld. Het is toch de partijvoorzitter die Bordo alles gunt? Of gunnen ze elkaar alleen iets, wanneer er geld te verdienen valt?

Terwijl men niet eens in staat is het kapotte houtwerk en de kapotte stoelen in het gebouw te herstellen, praat men over het bouwen van een zwembad, dat is toch meer dan belachelijk. If yu no abi bruku, yu no kan tak abra a empi.

En dan is er niet eens gesproken over de vistie prodo, waarbij slechts een ruimte in het gebouw werd opgeknapt, terwijl het gebouw er niet meer ooglijk uitziet. Het moet niet erger worden in dit land, waarbij alles wordt gezien en aangewend als een money making business.