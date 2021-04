Keerpunt kent werkelijk geen land ter wereld dat zijn neus niet zal ophalen als er bemerkt wordt dat er door bewoners, ingezetenen of niet, handelingen worden gepleegd die alles te maken hebben met mensenhandel en mensensmokkel. Het gaat namelijk in dezen altijd om misdadige handelingen die veelal te maken hebben met het voordeel van enkelingen en het misbruik maken van de misère van derden. Suriname heeft de afgelopen weken ook te maken gehad met handelingen die alles te maken hadden en hebben met deze vorm van criminaliteit, waarbij enkelingen zich verrijken ten koste van armoedige anderen en dan ook nog doen, alsof ze van de prins geen kwaad weten. Een ondernemer die al enige tijd in Suriname verschillende ‘zaken’ doet, zette zich zogenaamd al enige tijd in om het leed van zijn Haïtiaanse landgenoten te verzachten door vliegtuigen van de SLM te charteren en velen uit zijn geboorteland over te laten vliegen naar Suriname.

Daar zou hij wel wat aan verdienen, maar hij zou het meer doen om zijn landgenoten te helpen. De man kan kletsen wat hij wil en een poging ondernemen om de mooiste en ‘geloofwaardige’ (?) uitleg te verschaffen, maar wij laten ons geen knollen voor citroenen aansmeren. Al jaren is het zo dat Haïtiaanse staatsburgers die het enigszins kunnen missen, elke gelegenheid aangrijpen om per vliegtuig richting Suriname te reizen.

Suriname als lidland van de Caricom, heeft met inzet van zijn SLM, de gelegenheid chartervluchten richting Haïti uit te voeren. Op het moment dat men in Haïti daar lucht van krijgt, staat men vrijwel gelijk in de rij om een vliegticket te bemachtigen om het eiland te ontvluchten, waar het bovendien momenteel weer een grote chaos is met veel gewelddadigheden als gevolg van een politieke crisis. En juist van de misère op het eiland en de politieke strubbelingen heeft men de laatste maanden misbruik gemaakt om de mensenhandel aan te zwengelen.

De lokale en gebelgde ondernemer kan leuteren wat hij wil, wij weten wel beter. De man en zijn compagnons hadden een mensensmokkelring op touw gezet en vervoerden honderden Haïtianen tegen betaling van forse bedragen in dollars naar ons land. En dat allemaal terwijl wij als land, ook te midden van de covid-pandemie zitten en te maken hebben met de start van een derde golf. Eigenlijk is de SLM als national carrier, ook schuldig aan deze zwendel en nam op onverantwoordelijke wijze deel aan de mogelijke import van nog meer COVID-19-besmettingen en daarbij ook de Zuid-Afrikaanse variant die op Haïti ook huishoudt. De boze zakenman die beweert wel wat aan de charters en de passagiers over te houden, geeft aan, dat hij afspraken had met de VHP over verbetering van het lot van de Haïtianen in ons land.

De VHP kan wat toezeggingen hebben gedaan over de hier reeds woonachtige Haïtianen en wel met betrekking tot de opwaardering van hun sociale positie, maar de VHP kan nooit en wel voor de verkiezingen, zaken hebben beloofd die betrekking hebben op de mensenhandel en mensensmokkel. De zakenman is boos over het stopzetten van de vluchten richting Haïti. Dat kunnen we ons rijkelijk voorstellen, gezien het feit dat hij door deze maatregel vele tienduizenden dollars zijn neus voorbij ziet gaan. Overigens is het sinds jaar en dag bij Keerpunt bekend, dat de Haïtianen die hier via de charters zijn gearriveerd, vrijwel allemaal richting Frans-Guyana willen reizen om daar asiel aan te vragen. De ondernemer weet dat heel goed, maar dat zal hem een worst wezen en dat beaamt hij ook. De Franse regering wenst op geen enkele wijze een stroom Haïtianen in Frans-Guyana op te vangen en heeft dat ook duidelijk gesteld tegenover onze regering. En juist omdat de huidige regering geen vertroebelde relatie met Parijs nastreeft, zijn de vluchten naar Haïti stopgezet. Hadden we dat niet gedaan, dan zou de sterk aangehaalde relatie met Parijs, gelijk in het water vallen. En een dergelijk verslechtering in de relatie met onze oostelijke buur kan de regering Santokhi zich zeker niet veroorloven.

De belangen van een plaatselijke ondernemer van Haïtiaanse komaf, worden dan zeker en gelijk over boord gezet, alle beloften door de VHP gedaan voor mei 2020 ten spijt. Had de regering Santokhi niet gelijk en resoluut besloten de charters richting Haïti te stoppen, dan hadden de Fransen zeker de gelegenheid de grenzen veel zwaarder te gaan bewaken en wel van Galibi tot Langatabbetje en verder. Onze mensen die toch af en toe de rivier oversteken, zou dan die mogelijkheid zwaar worden ontnomen. Een dergelijk ingrijpen van de Fransen zouden de vaste bewoners op de linkeroever van de Marowijnerivier, zeker niet waarderen.

De Haïtiaanse economische vluchtelingen zouden dan ook niet geholpen worden door de plaatselijke bootslieden om in het geniep de oversteek te doen. Overigens is het niet de eerste keer dat de regering vluchten schrapt. In 2016 besloot de Surinaamse overheid (regering Bouterse) ook de vluchten richting Port-au-Prince resoluut te schrappen, nadat er ook protest werd aangetekend door de Franse regering bij ons ministerie van Buitenlandse Zaken.

Boze Haïtianen bekogelden toen ons consulaat in de Haïtiaanse hoofdstad, omdat ze de pas werd afgesneden.

De huidige zakenman was dus niet met iets nieuws bezig, maar wel met handelingen die hem veel geld opleverden en bovendien internationaal als misdadig worden aangemerkt.

Ook is en blijft Keerpunt van mening, dat het ook binnen de journalistiek een affront oplevert, wanneer louche figuren, een podium wordt geboden tal van aperte onwaarheden en verdraaiingen van feiten te verkondigen.