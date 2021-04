Het vraagstuk inzake mensenhandel vanuit Haïti, is de afgelopen week meerdere keren in de pers verschenen. Al hetgeen zich heeft afgespeeld rond deze kwestie, is naar onze mening, gewoon pure mensenhandel in samenwerking met mensen binnen het overheidsapparaat, anders hadden de vliegmaatschappijen nooit toestemming gehad om de vluchten uit te voeren gedurende de zogenaamde ‘lockdown’ van ons luchtruim voor niet essentieel verkeer. De minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), Albert Ramdin, heeft inmiddels tegenover de media verklaard, dat de vluchten naar Haïti zijn stopgezet en wel tot midden mei. Dit is door de regering besloten, nadat de Franse regering vorige week alarm had geslagen toen de aanwijzingen overduidelijk waren, dat Haïtianen nog steeds proberen de grens tussen Suriname en Frans-Guyana, over te steken. Veel van deze Haïtianen reizen volgens de Franse ambassadeur Antione Joly, met vervalste PCR –tests. De zaak heeft volgens verschillende bronnen, veel weg van mensenhandel. In deze kwestie wordt de autohandelaar S. van het bedrijf S.C. genoemd en volgens onze informatie, is hij verantwoordelijk voor de komst van de grote groepen Haïtianen die de afgelopen weken ons land zijn binnengestroomd. Naar verluidt, huurt deze zakenman een vliegtuig, waarbij de ‘kist’ totaal leeg vliegt richting Haïti en komt vervolgens vol terug naar Suriname. Wij vernamen voorts, dat deze autohandelaar per persoon maar liefst USD 1500 opstrijkt. Om een kleine berekening te maken, gaat het dus per vlucht om 200 personen x USD 1500 = USD 300.000. Om de zaak even te verduidelijken, gaat het in dezen om 125 volwassenen (vanwege het aantal stoelen in het vliegtuig) en meer dan 50 kinderen die meekomen op schoot van de ouders. Ook zijn er kinderen op deze vluchten, die zonder begeleiding van hun ouders/verzorgers reizen. Naar verluidt, wordt deze mensen uit Haïti beloofd, dat zij vanuit Paramaribo naar Frans-Guyana of Guyana worden gebracht. Aangekomen in een van onze buurlanden, kunnen zij dan asiel aanvragen. Naar wij voorts vernemen, gaat het hier om mensensmokkel op hoog niveau. Bij aankomst op de Johan Adolf Pengel Luchthaven, hoeven deze reizigers bovendien niet in isolatie en worden ook niet verplicht om een sneltest te doen. Keerpunt vindt het schandalig dat de overheid de stelselmatige chartervluchten heeft gedoogd in een periode dat inreizen volgens de overheidscommunicatie en afgekondigde maatregelen, beperkt zou zijn.

We kunnen eigenlijk deze kwestie moeilijk verklaren of in een wettelijk of ander kader van beleidsregels plaatsen, waarom het toegestaan is om honderden Haïtianen toe te laten in ons land, want zonder meer is luchtpersonenverkeer niet mogelijk en zelfs illegaal, zonder de betrokkenheid, kennis van de N.V. Luchthavenbeheer en verschillende bestuursorganen. Daarom trekken we gewoon de conclusie dat dit besluit niet kan liggen aan een gedoogbeleid, maar gezien moet worden als actieve betrokkenheid.

De Zuid-Afrikaanse variant van het COVID-19-virus, is al enige tijd in Haïti geregistreerd. We vragen ons daarom af, welk essentieel belang er speelt dat grote groepen Haïtianen ons land binnenkomen via onze luchthaven. Wanneer rekening gehouden wordt met de gezondheidsrisico’s om het land in- en uit te reizen, maar ook de risico’s voor de passagiers zelf, ontstaat gelijk de vraag, welk belang gediend wordt. Keerpunt verwijst in dezen naar het Wetboek van Strafrecht, dat in 2009 en in 2015 werd aangepast om zedendelicten en delicten gerelateerd aan mensenhandel en gezamenlijke inspanningen betreffende onvrijwillig personenverkeer en vormen van onderdrukking en uitbuiting, tegen te gaan. Waarom is het zo moeilijk voor de regering te werken binnen deze twee internationaal kwetsbare jurisdicties voor delicten in die sfeer, waardoor er zo stelselmatig personenverkeer plaatsvindt. De Franse ambassadeur heeft afgelopen week gezegd, dat hij reeds een rapport heeft overhandigd aan de regering van Suriname met de namen van alle Haïtianen die asiel hebben aangevraagd in Cayenne. Het alarmerende is, dat de doorstroom enorm is en dat er zelfs kinderen zijn die geheel alleen reizen. Er is volgens de ambassadeur mogelijk sprake van een internationale organisatie tussen Haïti/ Suriname en Frans-Guyana, waarbij er wordt gedaan aan mensenhandel en er zijn personen die hier enorm aan verdienen. Ook ondervinden de Franse autoriteiten last van Brazilianen die hun grenzen oversteken en hebben ze momenteel een toename van de Manaus-variant in Frans-Guyana.