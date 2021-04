De regering heeft voor het afgelopen weekend en het aankomende weekend, een total lockdown afgekondigd.

De ‘weekend lockdown’, gaat vrijdag in om 18.00 uur en duurt tot maandag 05.00 uur.

Keerpunt vindt het een prima maatregel, als eenieder zich netjes daaraan houdt, om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar wij zijn het er niet mee eens zijn, dat terwijl het ‘arme volk’ in lockdown zit, bepaalde zeer welgestelden op privéplekken buiten de stad, feestjes geven. De beelden op sociale media van het afgelopen weekend liegen er niet om, want de zogenaamde elites van Suriname waren buiten de stad op privéplekken, waar zij vrij en blij op de rivier konden varen met hun boten en jetskies. De omgeving Waterland en Acaribo leken wel getransformeerd tot feestlocaties en de aanwezigen hielden zich aan geen enkele corona-maatregel.

Grote groepen verzamelden zich eveneens in de omgeving van de Zandbank, waar luide muziek weergalmde en de alcohol rijkelijk vloeide. Dus wat wil de regering eigenlijk bereiken met de total weekend lockdown, wanneer die alleen blijkt te gelden voor een bepaalde groep?

Of kan alleen de gewone burger COVID-19 krijgen?

Er zijn veel mensen die in deze moeilijke tijd, het weekend gebruiken om extra te werken en nu moeten zij verplicht thuis zitten.

Keerpunt denkt dan gelijk aan de taxichauffeur, de interieurverzorgster, de tuinman, de groenteboer, enz. Kortom, de mensen die ‘hosselen’ om te overleven, kunnen niet legaal de straat op om iets extra te verdienen, maar de ‘elites’ organiseren gewoon grote weekendbijeenkomsten. Hoe krom is dat niet en waar is de controle, aangezien alle beelden op sociale media te vinden zijn?

Er wordt duidelijk met twee maten gemeten, want ook deze zelfde groep beschikt over een ontheffing om zich vrij te kunnen bewegen tijdens de lockdown, dus wie houdt wie voor de gek?

Wat wij ook onelegant vinden, is dat de minister van Volksgezondheid midden in een pandemie, het nodig achtte om met zijn gezin naar Disneyland te gaan. Wij vinden de opstelling van de minister zeer ongepast, wanneer het volk twee weekenden thuis wordt opgesloten, maar hij viert vakantie, alsof er niets aan de hand is.

Waar is je empathisch vermogen, heer minister?

We weten inmiddels, dat u het reisje zelf heeft bekostigd, maar dan nog zou het u sieren om meer inlevingsvermogen te tonen en niet te doen alsof u alleen ontspanning nodig heeft, want terwijl u vakantie viert, zitten er veel gezinnen thuis zonder inkomen en sommigen weten niet eens of zij morgen eten op tafel kunnen zetten.

Wij vragen de minister niet om zijn levensstijl aan te passen, maar alleen dat hij zich opstelt als een leider van het volk, en niet als een zelfzuchtig individu dat lekker op vakantie gaat, terwijl er zoveel ellende gepaard gaat met COVID-19 en afgekondigde regeringsbesluiten.