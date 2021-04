De afdeling Verkeer van het korps Politie Suriname, lijkt de greep met betrekking tot het verstrekken van de zogenaamde e-rijbewijzen, verloren te hebben. Men is nog steeds bezig met het verstrekken van rijbewijzen aan geslaagden die sedert vorig jaar hun examen hebben afgelegd.

Geslaagden van dit jaar wachten al maanden op hun rijbewijs. Volgens de minister van JusPol is men een overgeschakeld op een ander systeem, dat het werk moet vergemakkelijken. Hoe kan het dan dat er toch nog sprake is van een enorme achterstand? Wanneer wordt deze achterstand dan ingelopen?

Er wordt zelfs wederom gesproken over een mogelijk tekort aan materiaal. Dit terwijl honderden mensen op hun beurt wachten. Krijgen we straks hetzelfde probleem als bij het gronduitgiftebeleid, waarbij men jaren moet wachten op een beschikking. Nog even en dan duurt het twee jaar alvorens men een rijbewijs in handen krijgt en plaats mag nemen achter het stuur. Waarom wordt er niet gewerkt met een systeem van een voorlopig bewijs, waarbij de instantie de ruimte krijgt om gelijk een groot aantal rijbewijzen voor een bepaalde periode te verstrekken.

Het probleem zit trouwens niet alleen bij de verstrekking van de rijbewijzen, ook het krijgen van een datum om af te rijden, blijkt een probleem te zijn. Dat er mensen zijn die sedert augustus hun stukken hebben ingediend en nog steeds geen datum hebben gekregen om af te rijden, zegt al veel over de achterstand. En dat er met names and faces wordt gewerkt in zulke gevallen, daarover bestaat allang geen twijfel meer.

Het ziet er trouwens naar uit dat de minister van Justitie en Politie, bepaalde zaken niet goed kan overzien. De minister had als bewindsman al moeten inkomen om oplossingen te realiseren.