Jogi: ‘Het gaat om de ministeries en niet om de ministers’

Bij de behandeling van de machtigingswet voor de oprichting van een nieuwe naamloze vennootschap (NV) door de staat, haalde Abop-parlementariër Edward Belfort, flink uit naar de VHP. Belfort kon zich er niet in vinden dat financiënminister Armand Achaibersing en minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking, als respectievelijk president-commissaris en commissaris van de NV worden genoemd. Volgens Belfort is het duidelijk een project van de VHP, omdat de rest van de coalitiepartners niet is vertegenwoordigd. De opmerkingen van Belfort hebben veel losgemaakt bij VHP-parlementariërs Mahinder Jogi en Asiskoemar Gajadien. Jogi zegt in gesprek met De West, dat de argumenten en redenen die Belfort aanhaalde, niet juist waren. Volgens Jogi gaat het om de taakstelling van het algemeen bestuur.

Hij legde uit dat bij het aantreden van regeringen, bepaalde ministeries anders worden geregeld.

“Conform de wijziging zijn de ministeries van BIBIS en Financiën gerechtigd en gemachtigd een aantal dingen te doen. Ook in de kwestie van de NV, dus er is niets mis mee. Het gaat om de ministeries en niet om de ministers”, stelde Jogi. Na de opmerkingen van Belfort, vroeg Jogi om een schorsing, waarna vicepresident Ronnie Brunswijk aan het woord kwam. Hij gaf aan dat de regering zich heeft gevonden en dat het volk zich niet moet laten misleiden. Brunswijk verduidelijkte dat de eenheid binnen de coalitie intact is en dat de NV geenszins iets is van de VHP alleen. De NV is er volgens Brunswijk, voor alle Surinamers om van te genieten. “Wanneer de investeerders komen, gaan we het volk helpen. Ik wil niet praten over wat is overgenomen. Deze regering zal ervoor zorgen dat we de staatskas weer gaan vullen”, aldus de vicepresident.

Jogi zegt dat hij om een schorsing heeft gevraagd, omdat hij ruimte nodig had om te overleggen. “Na het overleg heeft de vicepresident een krachtige en heldere verklaring gegeven die boekdelen spreekt. Er is eenheid. Natuurlijk neemt dat niet weg dat een parlementariër niet kritisch mag zijn”, zegt Jogi. Belfort heeft vooral bij de behandeling van de machtigingswet voor de nieuwe NV, felle kritiek geleverd op de regering. Vaak werd hij daarbij ook van repliek gediend door Jogi en Gajadien. Jogi: ‘’Ik heb niets persoonlijks met Belfort. In het parlement moeten we debat voeren. Als een lid zijn mening geeft, heeft een ander lid de vrijheid iets daarbij in te brengen.” Jogi verduidelijkt dat Belfort niet het probleem is van de VHP. Het is volgens hem een kwestie waarmee Abop moet dealen wanneer zij dat nodig acht. “Het is een interne aangelegenheid van een parlementariër die geen lid is van de VHP, hoewel we allemaal deel uitmaken van de coalitie”, aldus Jogi.

-door Priscilla Kia-