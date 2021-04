Aantal nieuwe covid-gevallen verdubbeld

Volgens de Johns Hopkins University, zijn er wereldwijd al meer dan 3 miljoen mensen overleden vanaf het begin van de COVID-19-pandemie. De grimmige mijlpaal komt de dag nadat het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwde, dat de wereld momenteel het hoogste aantal besmettingen nadert. India, dat een tweede golf doormaakt, registreerde alleen al op afgelopen zaterdag meer dan 230.000 nieuwe besmettingen. Sinds het begin van de pandemie, zijn bijna 140 miljoen COVID-19-besmettingen geregistreerd.

WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus, waarschuwde afgelopen vrijdag, dat besmettings- en sterfgevallen in een zorgwekkende snelheid, blijven toenemen.

Hij voegde eraan toe, dat wereldwijd het aantal nieuwe besmettingen per week in de afgelopen twee maanden bijna zijn verdubbeld. Volgens de Johns Hopkins University zijn de VS, India en Brazilië, de landen met de meeste geregistreerde besmettingen en verantwoordelijk voor meer dan een miljoen doden. Volgens het persbureau AFP werden vorige week gemiddeld 12.000 doden per dag gerapporteerd over de hele wereld. Officiële cijfers wereldwijd geven mogelijk niet volledig het werkelijke aantal in veel landen weer.

Situatie India

Tot een paar weken geleden, leek India de pandemie relatief onder controle te hebben. Het grootste deel van januari en februari, waren er minder dan 20.000 gevallen per dag, een laag cijfer voor een land met meer dan 1,3 miljard mensen. Maar daarna namen de infecties snel toe. Ziekenhuizen hebben nu een tekort aan bedden en zuurstof. Zieke mensen worden weggestuurd en sommige gezinnen wenden zich tot de zwarte markt, om medicijnen te krijgen die ze nodig hebben. Een BBC-onderzoek heeft uitgewezen, dat medicatie werd aangeboden tegen vijf keer de officiële prijs.

Alle ogen zijn nu gericht op het Kumbh Mela-festival, dat doorging ondanks de vrees, dat miljoenen hindoe belijders die elk jaar massaal bijeenkomen, het virus mee naar huis kunnen nemen. Ongeveer 1.600 mensen testten vorige week positief tijdens de bijeenkomst in de noordelijke staat Uttrakhand, met foto’s van duizenden die dicht bij elkaar langs de oevers van de Ganges rivier zich hadden verzameld. Het heeft premier Narendra Modi ertoe gebracht, de mensen te smeken niet massaal te samenscholen.

Elders in de wereld

Brazilië dat het op twee na hoogste aantal COVID-19 gevallen heeft geregistreerd en met 368.749 doden het op één na hoogste aantal sterfgevallen heeft, worstelt nog steeds de uitbraak onder controle te krijgen. Canada heeft ook een recente stijging gemeld en registreerde de afgelopen week, meer gevallen per miljoen inwoners dan de VS, de eerste keer dat dit is gebeurd, sinds het begin van de pandemie.

Zuid-Amerika wordt momenteel beschreven als het nieuwe ‘epicentrum’, als gevolg van het aantal nieuwe COVID-19-gevallen, dat sterk toeneemt in Brazilië, Colombia, Venezuela, Peru en sommige delen van Bolivia. Paraguay, Uruguay, Argentinië en Chili kennen ook een voortdurende toename van het aantal infecties. Nieuwe varianten in de Guyana’s, hebben geleid tot een stijging van het aantal gevallen in Suriname, Frans-Guyana en Guyana. Nieuwe besmettingen nemen ook toe op Cuba, Puerto Rico en kleinere Caribische eilanden zoals Curaçao, Bermuda en Aruba.