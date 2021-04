Het komende weekend zitten we allemaal in een zoveelste totale lockdown. Maar zitten we allemaal opgesloten thuis met het gevoel dat we in onze eigen gevangenis zitten? Het antwoord is nee, we zitten niet allemaal thuis in gevangenschap. Velen vinden de lockdown juist de ideale oplossing om een long weekend buiten de stad te hebben en hebben ook nog een extra vrije dag op het werk voor maandag genomen en komen dan pas maandagmiddag terug naar Paramaribo. Velen bezoeken dan de ressorten buiten de stad. Misschien kan de overheid Keerpunt uitleggen, hoe je daar geen community spreading in de hand zal werken. De avondklok met de goede controle op de naleving van dit verbod, c.q. vrijheidsbeperking, werkt effectief om het aantal besmettingen te beperken, al zijn er nog steeds asocialen die verder underground willen doorfeesten en het virus zo verspreiden. Maar wat de overheid niet in voldoende mate toegeeft, is dat de besmettingen hun oorsprong hebben in het buitenland en zijn binnengebracht door vreemdelingen. Althans, mensen met een vreemde nationaliteit. En wij moeten er dan voor zorgen dat de verspreiding in de kiem wordt gesmoord door ons aan de COVID-19-protocollen te houden. En daar is de medewerking juist niet wat het wezen moet. In bepaalde wijken en gebieden buiten de stad denken bepaalde mensen, dat COVID-19 ze niet zal kunnen deren en gedraagt men zich zeer onmaatschappelijk door bewust en opzettelijk, geen mond- en neusmasker op te doen. Dat er dan een stijging is van besmettingen, is hier het gevolg van. Er heerst momenteel ook groot meningsverschil in de gemeenschap wie nu wel in aanmerking komt voor het functioneren onder de bekende covid-protocollen en wie gewoon zijn bedrijf moet sluiten. We zien dat winkels onder de bestaande protocollen open mogen zijn, maar een beauty salon of kapper, moet de deuren gesloten houden. Dit begrijpt Keerpunt niet zo goed. Loopt men in een winkel of supermarkt minder gevaar dan bij de kapper of beauty salon, alwaar de protocollen van de overheid vaak stringenter in acht worden genomen? Keerpunt vindt van niet. De kleine ondernemer wordt hiermede het brood uit de mond gestoten. En de overheid werkt illegaliteit in de hand. De kapper komt dan gewoon bij je aan huis om toch nog wat te verdienen en ook mensen van de beauty salons, worden mobiel. Dus deze beperkende maatregel werkt maar deels. De overheid moet zich beter laten informeren wat nu wel mogelijk is en wat niet. Misschien kan ze de lijst van bedrijven die niet mogen werken wat meer opschonen, zodat minder mensen tot pinaren worden gebracht. Om verdere besmettingen en import van nog meer COVID-19-varianten tegen te gaan, moet ze de grenzen beter gaan bewaken en het aantal vluchten op risicolanden beperken. Hoe meer vreemdelingen binnenkomen, hoe groter het gevaar van nog meer import van COVID-19-varianten. Een van de grootste gevaren is dat de besmettingen met de Braziliaanse variant P1, verder toenemen. Als dat gebeurt, is het eind echt zoek.