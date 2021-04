In het kader van het onder controle houden van het COVID-19-virus en het voorkomen van een derde golf, heeft de regering besloten enkele maatregelen af te kondigen, waaronder een weekend lockdown die aanstaande vrijdag om 18.00 uur ingaat en tot maandag 05.00 uur duurt. Ook mogen bepaalde bedrijven niet functioneren om zo de verdere en snellere verspreiding van COVID-19 en zijn varianten tegen te gaan. Ook heeft de regering aangekondigd, dat het luchtruim maar beperkt open is en dat slechts passagiers onder bepaalde voorwaarden van en naar Suriname mogen reizen. Deze passagiers moeten bijvoorbeeld een PCR-test kunnen tonen bij aankomst en worden volgens onze gezondheidsautoriteiten, gescreend en behoren zich aan de anti-covid-protocollen te houden. Je zou bij het vernemen van al deze voorwaarden, het gevoel kunnen krijgen, dat het transport van passagiers niet meer mogelijk is als voor maart 2020. Maar duidelijk is het inmiddels wel geworden, dat zaken heel anders liggen en dat er voor de gehele gemeenschap wordt gelogen of halve waarheden worden verkondigd. Het is al enige tijd gewoon mogelijk te reizen naar het buitenland als je de juiste connecties hebt en aan bepaalde voorwaarden voldoet. Ook is het mogelijk om een geheel toestel te charteren en met een grote delegatie naar bijvoorbeeld Punta Cana in de Domincaanse Republiek te reizen voor een gerieflijke vakantie. Dan gaat het luchtruim wel gewoon open, hoor. Dus ons komen vertellen dat de zaak voor personenverkeer is dichtgegooid, is BS. Zo komen passagiers uit Nederland en gaan er ook mensen van hier gewoon op SLM en Air France KLM vluchten richting Amsterdam. Zo is het reizen richting de VS en met name Miami, weer mogelijk en werd dinsdag jl., zelfs de Boeing 737-700 van de SLM in Miami aan de ketting gelegd door een schuldeiser, omdat de SLM haar schulden al een jaar niet had voldaan. Door deze hopelijk tijdelijke beslaglegging, staat Surinam Airways voor het onderhoud van de regionale routes zonder toestel. Haar zaterdagvlucht is inmiddels afgelast en de maatschappij zal op korte termijn mededelingen doen hoe het verder moet met passagiers die reeds hun vliegbiljet in handen hebben. Maar dat het luchtruim gesloten is, is natuurlijk je reinste misleiding en leugen. Zo worden er vluchten uitgevoerd richting Haïti en tientallen Haïtianen opgehaald. Deze passagiers betalen fors voor hun retourticket waar vrijwel geen enkele Haïtiaan gebruik van maakt. Men duikt hier onder of gaat richting oostgrens om illegaal Frans-Guyana binnen te dringen, omdat het leven in het Franse departement veel beter is dan in het armoedige Haïti. Haïtianen benutten al jaren elke gelegenheid het eiland, dat gedeeld wordt met de Dominicaanse Republiek, te ontvluchten. Hier en op Haïti zijn er lieden die zich verrijken met het vervoeren van Haïtianen, die in de meeste gevallen andere eindbestemmingen hebben. Daar wordt overduidelijk behoorlijk mee verdiend en de vraag rijst, of dit geen openlijke mensenhandel betreft. De Haïtianen die bij tientallen hier aankomen, gebruiken in negen van de tien gevallen Suriname als springplank en willen naar de Franse departementen Frans-Guyana, Guadeloupe en Martinique, omdat daar euro’s kunnen worden verdiend en de sociale voorzieningen op Europees niveau zijn. Om het gewoon glashard te stellen, het gaat om economische vluchtelingen en profiteurs die een miserabel thuisland willen ontvluchten. En aan deze mensen wensen lieden hier en op Haïti, forse nyan te maken en zorgen er wel voor, dat de bilaterale relaties tussen Suriname en Frankrijk in vervelend vaarwater zullen belanden. Dat men dit soort chartervluchten op Haïti in het ge-niep uitvoert, geeft aan dat er meer achter schuilt en dat de Surinaamse regering om welke reden dan ook, de andere kant opkijkt en bepaalde mensen die de lucrativiteit van deze charters allang hebben ingezien, hun gang laat gaan. Gedurende de regeringen van de NDP van 2010-2020, werden deze charters op een gegeven moment ook uitgevoerd en toen heeft de Franse regering erop gewezen, dat zulks de bilaterale relaties geen goed deed. Er werd toen een eind gebracht aan de vluchten. Dezelfde activiteit als voorheen is nu weer hervat en wordt vermoedelijk aangewakkerd door mensen die blad willen maken en de verhoudingen met Frankrijk op scherp zetten. De

Fransen hebben destijds de meeste Haïtianen in Frans-Guyana opgepakt, gevangen gezet en vervolgens gerepatrieerd. Haïti verkeert momenteel wederom in turmoil, omdat een president die niet door het volk wordt gedragen, niet wenst op te stappen. Relletjes en brandstichtingen zijn al door het internationale nieuws gerapporteerd. Al decennialang gaat het niet goed op het eiland en daarom wijken velen uit. Wij moeten er in ieder geval voor zorgen, dat wij niet het slachtoffer worden van andermans problemen.