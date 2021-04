De overheid heeft bekendgemaakt, dat de grens via de lucht, uitsluitend is opengesteld voor essentieel personenverkeer met inachtneming van de geldende protocollen, maar toch vinden er wekelijks charter- en lijnvluchten plaats vanuit Haïti. De vraag kan gesteld worden, in hoeverre het hier gaat om essentieel personenverkeer. Wat is de reden dat zoveel Haïtianen ons land binnenkomen? Er zijn Surinamers die hier wonen en werken, maar vanwege covid, in het buitenland gestrand zijn. Zij hebben het recht om terug te keren naar Suriname, niet alleen wonen ze hier, ze werken hier ook.

Maar hoe zit het met de Haïtianen? Zijn zij economisch gebonden aan Suriname? Of komen ze op familiebezoek of om een andere reden? In Haïti zijn veel covid-besmettingen, vandaar dat het land als een hoogriscoland wordt gezien. Uit kringen van de vliegmaatschappijen die de vluchten uitvoeren, hebben we vernomen, dat niet elke Haïtiaan over een PCR-test beschikt. Bij sommigen wordt de test na binnenkomst in ons land afgenomen. Zien we het gevaar niet? Na aankomst, gaan de mensen wel in isolatie, maar alleen al het feit dat elke week grote groepen ons land binnenkomen, maakt de kans op besmetting groter. De Haïtianen beschikken over een retourticket, maar niet eenieder keert terug naar het thuisland. Sommigen vertrekken naar een van onze buurlanden, anderen blijven in ons land. Nu is de situatie in Haïti uitermate beroerd, dus er zijn zeker mensen die zullen proberen om in ons land werk te vinden.

Vaak slagen zij daar ook in, vooral omdat ze in veel gevallen bereid zijn om voor minder dan het minimumuurloon te werken. Nu gunnen wij eenieder werk, maar dit laatste kan wel een probleem worden voor de eigen bevolking die wat werk betreft, in dezelfde vijver gaat vissen, maar niet onderbetaald wil worden.