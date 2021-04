De bushouders verbonden aan de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO), hebben afgezien van de acties die zij gepland hadden. De bushouders waren het wachten zat en eisten een antwoord van de regering over het uitblijven van de beloofde covid-gelden. De bushouders hadden de regering een ultimatum gegeven tot zondag 11 april om antwoord gegeven. Indien dat niet zou gebeuren, zouden zij op dinsdag 13 april, hun bussen parkeren op de wegen in de binnenstad, waardoor er lange files zouden ontstaan. Het is niet zover gekomen, omdat minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme, een gesprek heeft gevoerd met het bestuur. Voor de zoveelste keer is de bushouders voorgehouden dat het goed komt. De bussector kampt niet vandaag met problemen. Niet alleen de economische situatie van het land, maar ook de intrede van COVID-19, heeft voor grote problemen gezorgd bij de bushouders. Toen de regering vorig jaar uiteindelijk besloot de tarieven te verhogen, werd bijna gelijktijdig de governmenttake verhoogd waardoor de prijs van benzine omhoog ging en de bustarieven alweer achterhaald waren. Hoewel de bushouders een verhoging van de tarieven willen, houden zij rekening met het volk dat het gelag zal moeten betalen. Maar het lijkt alsof de regering zich meer richt op de NVB-bussen en de boten die voor de overheid rijden. Als de laatstgenoemde groep in actie komt, zien we dat de regering gelijk stappen onderneemt en haar verplichtingen nakomt.

Het lijkt alsof de regering wacht totdat er actie wordt gevoerd om op te treden, echter worden de burgers de dupe hiervan. De particuliere bushouders wachten al maanden op hun gelden en elke keer krijgen zij te horen dat het goed komt, totdat ze dreigen met actie. Elke keer wordt de bushouders hetzelfde verhaaltje verteld. We hopen niet dat de regering wacht op een actie waar een groot deel van het volk de dupe van wordt. Als de regering de gelden ter beschikking heeft, moeten die uitbetaald worden. Waarom krijgt NVB wel, maar moeten de particuliere bushouders zolang wachten? Of wordt er met twee maten gemeten?