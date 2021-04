Het verbod op passagiersvluchten vanuit Zuid-Afrika, Zuid-Amerika en enkele landen in Midden-Amerika naar Nederland wordt verlengd tot in ieder geval 1 mei. Dat meldt de Rijksoverheid vandaag. Het verbod moet voorkomen dat extra besmettelijke varianten van het coronavirus die daar zijn ontstaan, zich naar Nederland kunnen verspreiden.

Het verbod geldt voor vluchten uit Zuid-Afrika, de Dominicaanse Republiek, Brazilië, Argentinië, Bolivia, Chili, Colombia, Ecuador, Frans-Guyana, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay en Venezuela.

Reizigers met de Nederlandse nationaliteit zijn uitgezonderd van het vliegverbod. Zij kunnen dus wel naar Nederland terugkeren, maar de Nederlandse overheid organiseert geen repatriëringsvluchten. Ook vrachtvluchten en vluchten om medische redenen zijn nog wel toegestaan.

Een woordvoerder van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) meldt, dat de maatschappij ondanks het verbod gewoon vliegt naar Zuid-Afrika en landen in Midden- en Zuid-Amerika.

Het kabinet geeft nog altijd het dringende advies om helemaal niet naar het buitenland te reizen, tenzij dat strikt noodzakelijk is. Wie toch gaat, moet zich voor de terugreis laten testen en mag alleen bij een negatieve uitslag aan boord. Bij thuiskomst geldt een dringend advies om tien dagen in quarantaine te gaan. In Nederland wordt per 15 mei een quarantaineplicht ingevoerd, meldt de NOS.