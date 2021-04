De straatkoers voor de euro is in de afgelopen weken gestegen met 20 cent. Intussen wordt voor 1 euro SRD 19,70 gegeven, terwijl de aanbodkoers voor de US-dollar, SRD 18,50 bedraagt. Dit heeft tot gevolg dat de prijzen in de winkels verder stijgen. President Chandrikapersad Santokhi, heeft gisteren tijdens een persconferentie gezegd, dat buitenlandse investeerders in de startblokken staan en dat het land binnenkort over voldoende valuta zal beschikken om ook de koers te beheersen.

Econoom Richard Kalloe zegt tegenover de krant, dat zolang wij nog een importland zijn, de koers zal blijven stijgen. ‘’De koers zak je niet met mooie praatjes en wetten. Het is een kwestie van vraag en aanbod. Momenteel is de vraag vele malen groter dan het aanbod. Een ander ding is dat de koers ook niet kan worden beteugeld door middel van een wet”, aldus Kalloe.

Een ander probleem is volgens Kalloe, het feit dat Chinezen en grote ondernemingen het kapitaal dat zij ontvangen, wegdragen. “Zolang dit gebeurt, zal de koers nooit dalen. We hebben kapitaalcontrole nodig, zodat we precies weten hoeveel geld het land uitgaat. Op de een of andere manier moeten de desbetreffende autoriteiten ervoor zorgen dat er een vergunning nodig is voor het wegdragen van geld.” Gezien heel wat zaken nog in orde gemaakt moeten worden, zegt Kalloe dat het nog een poos kan duren alvorens er sprake kan zijn van een stabiele situatie. “De Centrale Bank van Suriname en de regering kunnen heel veel doen, maar het zal geen snelle impact hebben”, aldus Kalloe.

Omdat er sprake is van een zwevende koers, is er volgens de econoom geen sprake van een devaluatie. Ook dit werd gisteren door de president bevestigd. Volgens de president gaat het slechts om geruchten die de ronde doen. Kalloe: “Wat wij niet over het hoofd moeten zien, is dat de situatie niet zo snel stabiel zal zijn. Dit kan nog zeker vijf tot tien jaar duren.”