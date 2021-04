De SLM Boeing 737-700 die gisteren vanuit Miami naar Paramaribo moest terugkeren en een vertrektijd had van 16.30 uur lokale tijd, heeft niet kunnen vertrekken, omdat een schuldeiser beslag heeft gelegd op het toestel. Volgens een communiqué van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), is in eerdere bekendmakingen aangegeven, dat de SLM in het kader van herstructurering in gesprek c.q. onderhandeling is met verschillende actoren. Ook met de lessoren van de B737 vliegtuigen is de SLM in onderhandeling. Verder liet de SLM weten, dat tijdens de onderhandeling met de lessor van de B737 ( PZ-TCT ) is gebleken, dat vanwege administratieve redenen, de lessor heeft besloten het vliegtuig in Miami tijdelijk aan de grond te houden. Naar verluidt, zijn de SLM en de aandeelhouder sinds gisteravond drukdoende om te zorgen voor een spoedige oplossing.

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning, heeft dinsdagavond in De Nationale Assemblee ook gereageerd op deze kwestie en gaf toe, dat het SLM-toestel in Miami aan de ketting is gelegd door een schuldeiser. Hij deelde vervolgens ook mee, dat er inmiddels USD 650.000 is overgemaakt om het toestel vrij te krijgen. Sinds vanochtend werkt de SLM met man en macht om de nu gestrande passagiers zo snel als mogelijk terug te kunnen vervoeren naar Paramaribo. Volgens berichten van passagiers waren zij vanmorgen opgeroepen om zich op de luchthaven van Miami tegen 10.30 uur aan te melden. Indien alles volgens planning verloopt, kan de SLM-kist om 13.00uur lokale tijd (15.00 uur Surinaamse tijd) vertrekken richting Paramaribo. Volgens berichten van de gestrande passagiers, was de incheckbalie rond 10.00 uur een en al chaos.