Het kopen van een auto in deze periode brengt een hoge mate van risico’s met zich mee. Een risico dat velen niet willen nemen. Voor het kopen van een auto moet iemand elke maand een bepaalde hoeveelheid aan valuta aflossen. Afhankelijk van de deal, kan de klant dit bedrag tegen de koers die de autohandelaar hanteert wisselen en de betaling doen.

We weten dat de autohandelaar geen sociale instelling is. Na het tekenen van de overeenkomst met de klant, is het aan de klant om zich te houden aan de aflossingsafspraken. Wie die niet nakomt, zit al snel zonder auto, want die wordt teruggehaald en de klant krijgt het reeds betaalde bedrag niet terug. De klant zit dan misschien met schulden, maar zonder auto. Dit is een risico dat velen niet willen nemen, omdat de economische situatie in het land elk moment kan veranderen. Met name de koers kan elk moment weer de lucht ingaan en aangezien de staat de benodigde valuta niet kan leveren, is de samenleving afhankelijk van de zwarte markt waar de valuta tegen een veel hogere koers te verkrijgen is. De koers is gegaan van SRD 7,52 voor de USD naar SRD 14,29 nadat deze regering besloten heeft de koers te unificeren. Nu heeft de regering besloten om een koers te hanteren met een bandbreedte die zich gaat bewegen tussen de SRD 14,29 en SRD 16,30. Echter weten we wat er daarbuiten gebeurt. Velen hanteren de maximale koers, anderen gaan daar zelfs boven. Op korte termijn hoeven we geen verbetering te verwachten.

Integendeel wordt verwacht dat met de gang naar het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de kosten voor levensonderhoud zullen stijgen, en dat het kopen van een auto kopen, voor velen niet meer tot de mogelijkheden zal behoren. Op een salarisverhoging hoeven veel mensen niet te rekenen, toch moeten de dagelijkse boodschappen die almaar stijgen in prijs, gedaan worden. Het is dan ook duidelijk dat slechts een bepaalde inkomensgroep zich een auto zal kunnen permitteren. En die groep is heel klein.