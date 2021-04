Minister Krishna Mathoera van Defensie heeft gisteren samen met de Nederlandse minister van Defensie, Anna Bijleveld-Schouten, een intentieverklaring ondertekend. Het gaat in dezen om een samenwerking tussen de Surinaamse Militaire Academie, de Koninklijke Militaire Academie (KMA) en andere Nederlandse Militairen opleidingsinstituten. De samenwerkingsovereenkomst zal de mogelijkheid bieden, dat Nederlandse militairen binnenkort weer in de jungle van Suriname kunnen trainen. Ook zal er kennisuitwisseling ter bevordering van militair ceremonieel, militair protocol en de militaire kapel plaatsvinden. Zo heeft Nederland gisteren muziekinstrumenten aan het Nationaal Leger overhandigd, omdat muziekinstrumenten volgens Bijleveld, belangrijk zijn binnen een leger. Mathoera stelde, dat Suriname na dertien jaar, het defensieverdrag met Nederland opnieuw zal ratificeren. Echter was dit in 2008 al een feit, maar toen had ons land volgens haar, andere politieke inzichten hoe het verdrag eruit moest zien en uitgevoerd worden. Mathoera zei, dat de intentieverklaring haar zegen heeft. Deze zal nu naar de president gaan en vervolgens naar De Nationale Assemblee. Volgens Bijleveld, hebben Suriname en Nederland een gedenkwaardig verleden, waardoor we elkaar goed kunnen verstaan. “Dat is een heel bijzondere band. Het is van belang, dat wij inderdaad wat voor elkaar kunnen betekenen. Naar aanleiding hiervan is besloten de samenwerking aan te gaan”, aldus Bijleveld.

Jungletrainingen

De samenwerking zal ook voor Nederland voordeel opleveren, omdat het Nederlandse leger zijn oefeningen in de Surinaamse jungle kan houden.

Zo worden er nu mogelijkheden bekeken om de jungletrainingen weer op te starten. De trainingen zullen door Nederland betaald worden.

“Als Defensie moeten wij zowel in Nederland als in Suriname voor de veiligheid instaan. Jungletrainingen zijn heel erg belangrijk, omdat militairen overal in de wereld ingezet kunnen worden”, stelde Bijleveld.

Suriname heeft die ervaring wel, waardoor Nederland daar veel kan leren. De jungletrainingen zullen volgens Bijleveld voor een onbepaalde tijd plaatsvinden.