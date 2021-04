De prijs van melk geleverd door de Melkcentrale, is per 1 april gestegen van SRD 9,50 naar SRD 12,50.

Dit betreft een drastische stijging en zal moeilijk te dragen zijn voor niet welgestelde ouders met een zuigeling thuis.

Het probleem dat we binnenkort zullen krijgen, is dat kinderen niet op de juiste manier zullen groeien, omdat zij essentiële stoffen die nodig zijn, niet binnenkrijgen. Deze ouders zullen vroegtijdig af stappen van pap en daarvoor een vervanger zoeken. Het probleem dat kan ontstaan, is dat wij straks opgescheept zitten met zieke kinderen.

In principe had de regering een regeling moeten treffen, inhoudende dat ouders met een zuigeling in aanmerking konden komen voor betaalbare melk of melk tegen de oude prijs. Alles gaat omhoog, maar de salarissen blijven ongewijzigd.

Het krijgen van een kind lijkt een onmogelijke klus te zijn geworden, want ook de prijzen voor babyartikelen doen niet onder. Nu wordt het geheel verergerd door de verhoging van de melkprijzen. Maar ook peuters hebben melkproducten hard nodig.

Op de scholen zouden er projecten uitgevoerd moeten worden waarbij de Melkcentrale betrokken wordt om wekelijks kinderen te voorzien van een bekertje melk, aangezien de ouders nu eerder zullen kiezen voor het aanschaffen van andere eerste levensbehoeften.

Het is duidelijk, dat elke verhoging ten koste gaat van het volk, maar de verhoogde melkprijzen zullen in dit geval eerder de zuigelingen treffen.