‘Terugbetaling van belang indien onrechtmatig’

VHP-parlementariër Mahinder Jogi, onthulde onlangs in De Nationale Assemblee, dat de studie van Naura Elias, dochter van de gewezen minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, met staatsmiddelen bekostigd werd. Jogi zegt aan de krant, dat Naura Elias, van de staat hiervoor het bedrag van 480.000 euro ontving. Volgens Jogi, ontving zij gedurende haar studie tot klinisch chemicus een bedrag van 2.000 euro. Gezien deze studie vijf jaar duurde, werd een contract van vijf jaar getekend. Na afronding van de studie, kreeg Naura Elias een contract van drie jaar waarin werd opgenomen dat ze 5.000 euro per maand zou ontvangen. Volgens Jogi is dit een van de bewijsstukken dat laat zien, waar het geld van de staat naartoe is gegaan. “Er is duidelijkheid hierbij vereist. Er moet breedvoerig worden nagegaan waarom alleen deze ene persoon van zulke giften genoot en of de reeds betaalde bedragen aan de staat, terugbetaald kunnen worden.

Indien de betalingen onrechtmatig zijn, dient ze die terug te betalen”, aldus Jogi.

Behalve dat er grote bedragen aan de dochter van Elias betaald werden, was ze ook in dienst van het Mungra Medisch Centrum (MMC). Jogi ergert zich er vooral aan, dat Naura Elias niet in Suriname, maar in Nederland woont. “Mensen kunnen niet eens SRD 1.500 betalen voor een MRI-scan en zij krijgt duizenden met één snap tussen de vingers. Waarmee was men bezig?’’

Naura Elias had volgens Jogi, ook een contract getekend, waarbij overeengekomen is dat zij één week werkt in het MMC en een andere week in het ‘s Lands Hospitaal. Ook de vliegkosten zouden volgens Jogi, door de staat gedekt worden. “Alsof dat niet genoeg is, toucheert ze een bedrag van SRD 10.000 per maand voor een periode van vijf jaar. Weet u hoeveel geld op deze manier op jaarbasis verloren gaat? Geen wonder dat moni no de”, zegt Jogi. Tot slot verzoekt Jogi de desbetreffende autoriteiten, onderzoek te plegen en klaarheid te brengen in onrechtmatige zaken die de staat benadelen. “In dezen heb ik het niet alleen over de dochter van Elias, maar alle andere zaken waarbij men misbruik heeft gemaakt van staatmiddelen.”

door Orsilia Dinge